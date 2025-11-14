Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд влизат в битка за белгийски вундеркинд

Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд се интересуват от Натан де Кат, съобщава Скай Спорт в петък. 17-годишният халф дебютира за Андерлехт през миналия сезон и след това изигра 14 двубоя с екипа на белгийския клуб, записвайки гол и асистенция.
🚨🔴 EXCL | FC Bayern are exploring a deal to sign Nathan De Cat!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 13, 2025
Several top clubs are pushing to sign the highly talented CM, who will join Belgium at the U-17 World Cup in Qatar. Dortmund are also in the race.
One of the preferred summer targets for Eberl/Freund. #BVB are… pic.twitter.com/LwrTME3JTC
Настоящият договор на Де Кат с Андерлехт е до 30 юни 2027 година. Високият 192 сантиметра полузащитник е национал на Белгия до 18 години. Баварците и „жълто-черните“ вероятно ще направят първи опити за привличане на младия талант през следващото лято.
