Байерн се поизмъчи срещу последния в Германия, но продължи историческата си серия

Байерн Мюнхен продължава историческата си победна серия! Тимът на Венсан Компани се поизмъчи срещу Борусия Мьонхенгладбах, но успя да запише успех с 3:0 след няколко печеливши смени. Всичките попадения в срещата паднаха през втората част на срещата от осмия кръг на Първа Бундеслига. Така баварците увеличиха преднината си на върха с 5 точки пред втория Лайпциг. "Жребчетата" пък, които през последните години бяха едни от най-трудните съперници на Байерн, остават на последната позиция в класирането с едва 3 пункта.

Байерн реши срещата за едно полувреме

Баварците можеха да открият резултата още с първата си атака. Още в първата минута Хари Кейн получи топката в полето на съперника, великолепно с пета я насочи към Николас Джаксън, а той пусна към Луис Диас. Колумбиецът финтира и само трябваше да уцели вратата, но прати топката покрай дясната греда. Гостите наложиха контрол над срещата и наложиха доминацията, но не успяваше да създаде по-опасни ситуации. В 19-а минута отборът на Гладбах остана с човек по-малко на терена, когато съдията изгони Йенс Кастроп за грубо нарушение срещу Диас. Така без други ситуации до края на полувремето, двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0.

