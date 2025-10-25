Войната в Украйна:

Байерн се поизмъчи срещу последния в Германия, но продължи историческата си серия

25 октомври 2025, 18:43 часа 155 прочитания 0 коментара
Байерн се поизмъчи срещу последния в Германия, но продължи историческата си серия

Байерн Мюнхен продължава историческата си победна серия! Тимът на Венсан Компани се поизмъчи срещу Борусия Мьонхенгладбах, но успя да запише успех с 3:0 след няколко печеливши смени. Всичките попадения в срещата паднаха през втората част на срещата от осмия кръг на Първа Бундеслига. Така баварците увеличиха преднината си на върха с 5 точки пред втория Лайпциг. "Жребчетата" пък, които през последните години бяха едни от най-трудните съперници на Байерн, остават на последната позиция в класирането с едва 3 пункта. 

Байерн реши срещата за едно полувреме

Баварците можеха да открият резултата още с първата си атака. Още в първата минута Хари Кейн получи топката в полето на съперника, великолепно с пета я насочи към Николас Джаксън, а той пусна към Луис Диас. Колумбиецът финтира и само трябваше да уцели вратата, но прати топката покрай дясната греда. Гостите наложиха контрол над срещата и наложиха доминацията, но не успяваше да създаде по-опасни ситуации. В 19-а минута отборът на Гладбах остана с човек по-малко на терена, когато съдията изгони Йенс Кастроп за грубо нарушение срещу Диас. Така без други ситуации до края на полувремето, двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0.

Байерн Мюнхен, Ленард Карл

д

 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Байерн Мюнхен Борусия Мьонхенгладбах бундеслига
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес