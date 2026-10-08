"Да спре с ботокса": Кристиано Роналдо се подигра жестоко с известен критик

Кристиано Роналдо намери любопитен начин да отговори на критиките около поредния скандал с негово участие в националния отбор на Португалия. Петкратният носител на "Златната топка" се оказа замесен в словесна престрелка между британските медийни личности Пиърс Морган и Саймън Джордан, след като последният отправи остри нападки към журналиста заради защитата му на португалската суперзвезда. Реакцията на Роналдо обаче беше далеч от дипломатична и предизвика нова порция коментари.

Роналдо се подигра с външния вид на Саймън Джордан

Всичко започна след пространното изявление на 41-годишния нападател, с което той обясни причините за напускането си на лагера на Португалия. Роналдо обвини селекционера Жорже Жезуш в неспазени обещания, а ситуацията бързо се превърна в една от най-обсъжданите теми във футболните среди. Близкият приятел на футболиста Пиърс Морган публично застана на негова страна, което доведе до разгорещен спор със Саймън Джордан от talkSPORT.

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Джордан обвини британския журналист, че се занимава с това "да целува задника" на Роналдо, вместо да разглежда обективно поведението му. Ден по-късно Морган разкри, че самият Кристиано е реагирал на нападките с лично съобщение, насочено към неговия опонент. "Този русият... кажи му да спре с ботокса. Прилича на ябълка", прочете Морган, представяйки думите като съобщение от Роналдо.

Скандалът с Жезуш продължава да предизвиква реакции

Поводът за цялата полемика остава конфликтът между Роналдо и новия национален селекционер Жорже Жезуш. Нападателят напусна лагера на Португалия след разногласия с треньора, а впоследствие публикува подробно обяснение за случилото се. В него той твърди, че Жезуш не е спазил предварителни договорки, включително свързани с публичното представяне на ситуацията.

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Cristiano Ronaldo tells football pundit Simon Jordan 'stop with the Botox - you look like an apple' 😮👀 https://t.co/nfl5OjsMqI — Daily Mail Sport (@MailSport) October 8, 2026