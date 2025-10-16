Войната в Украйна:

Ел Класико на трансферния пазар – Реал Мадрид и Барселона се прицелиха в защитник на Байерн

Грандовете на испанския футбол Реал Мадрид и Барселона ще се изправят един срещу друг в поредно Ел Класико, но не на терена, а на трансферния пазар. Причината е, че ръководствата и двата клуба са набелязали един и същ футболист за ново попълнение. Става въпрос за централния защитник на Байерн Мюнхен и френския национален отбор - Дайо Упамекано. Това съобщи изданието „Foot Mercato“.

Реал и Барса искат Дайо Упамекано 

Дайо Упамекано има договор с Байерн до края на сезона. Шефовете на германския колос вече му предложиха нов контракт, но в последните седмици преговорите са в застой. Ако френският национал откаже да преподпише с баварците, то от 1 януари той може да преговаря свободно с всеки един друг клуб, където да премине без пари, когато настоящото му споразумение с гранда от Мюнхен изтече. Именно от този факт искат да се възползват Реал Мадрид и Барселона. Сериозен интерес към централния защитник има и от страна на английските Манчестър Юнайтед и Ливърпул.

Кариерата на защитника в Байерн 

Упамекано пристигна в Байерн Мюнхен през лятото на 2021-ва от РБ Лайпциг. Тогава баварците платиха 42,5 милиона евро за правата на 26-годишния защитник. До момента бранителят е изиграл общо 161 мача с екипа на германския хегемон, в които е реализирал пет попадения, а също така е направил и 10 асистенции. Според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената на Дайо Упамекано е 60 милиона евро.

