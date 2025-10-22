Голям проблем за Илия Груев – Лийдс набеляза заместник на българския национал

Националът на България Илия Груев може да се сблъсъка с много голям проблем в клубния си тим Лийдс в следващите месеци. Причината е, че ръководството на йоркширци му е намерило заместник. Става въпрос за 23-годишния дефанзивен полузащитник на израелския Макаби Тел Авив – Исуф Сисоко. Това разкри изданието „Africafoot“. Очаква се още в първите дни на зимния трансферен прозорец англичаните да отправят официална оферта за правата на малиеца.

Груев има едва 4 мача във Висшата лига този сезон

Лийдс се представя доста слабо от началото на сезона във Висшата лига. Йоркширци заемат незавидното 16-то място във временното класиране с 8 точки и са само на 3 от зоната на изпадащите. Самият Груев също е далеч от най-добрата си форма. До момента българският национал е записал 4 двубоя в елита на Англия, в които има 193 игрови минути. Той също така има и един мач в турнира за Купата на Лигата.

🚨 Leeds United are interested in signing Maccabi Tel Aviv's Malian midfielder Issouf Sissokho in January.



Negotiations are progressing well, and a verbal agreement between the two parties could soon be reached.



He's under contract until the end of the 2026/27 season.



(Source:… pic.twitter.com/IawIAc5hb5 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 21, 2025

Лийдс разполага с доста качествени халфове

Ръководството на Лийдс иска да подобри представянето на тима в защита и поради тази причина иска да вземе нов дефанзивен халф в лицето на Исуф Сисоко. Привличането на малиеца пък ще ограничи още повече игровите минути на Илия Груев, тъй като в момента в центъра на терена Лийдс разполага още с германския национал Антон Щах, както и с Итън Ампаду, който е и капитан на отбора.

