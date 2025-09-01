Интер сгафи срещу тима на бивша звезда на Лудогорец, Лацио громи (РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕРИЯ А)

Интер допусна изненадваща загуба у дома с 1:2 от Удинезе в двубой от втория кръг на италианската Серия А. Срещата започна отлично за "нерадзурите", които поведоха с гол на Дензъл Дъмфрис в 17-ата минута. "Малките зебри" обърнаха развоя на мача още до почивката с попадения на Кийнън Дейвис от дузпа в 29-ата и Артур Ата в 40-ата минута. Победата е първа за Удинезе на "Сан Сиро" от 2017 г.

Удинезе обърна Интер

Като титуляр за гостите стартира бившият ас на Лудогорец Якуб Пьотровски, който остана на терена до 70-ата минута, когато бе заменен от Ойер Зарага. Удинезе заема 5-ата позиция в таблицата с 4 точки, докато Интер е с 3 пункта на 6-ото място във временното класиране.

Междувременно Лацио записа първа победа за сезона след убедителен домакински успех с 4:0 срещу Верона. "Римските орли" решеха мача още до почивката с три гола на Гендузи, Дзакани и Кастеянос. В 82-рата минута Булайе Диа оформи крайния резултат.

Резултати от втория кръг на Серия А

Дженоа - Ювентус 0:1

Торино - Фиорентина 0:0

Интер - Удинезе 1:2

Лацио - Верона 4:0

от събота:

Болоня - Комо 1:0

Парма - Аталанта 1:1

Наполи - Каляри 1:0

Пиза - Рома 0:1

от петък:

Лече - Милан 0:2

Кремонезе - Сасуоло 3:2

