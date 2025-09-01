Интер сгафи срещу тима на бивша звезда на Лудогорец, Лацио громи (РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕРИЯ А)

Интер допусна изненадваща загуба у дома с 1:2 от Удинезе в двубой от втория кръг на италианската Серия А. Срещата започна отлично за "нерадзурите", които поведоха с гол на Дензъл Дъмфрис в 17-ата минута. "Малките зебри" обърнаха развоя на мача още до почивката с попадения на Кийнън Дейвис от дузпа в 29-ата и Артур Ата в 40-ата минута. Победата е първа за Удинезе на "Сан Сиро" от 2017 г.
Удинезе обърна Интер
Като титуляр за гостите стартира бившият ас на Лудогорец Якуб Пьотровски, който остана на терена до 70-ата минута, когато бе заменен от Ойер Зарага. Удинезе заема 5-ата позиция в таблицата с 4 точки, докато Интер е с 3 пункта на 6-ото място във временното класиране.
Fischio finale#ForzaInter #InterUdinese pic.twitter.com/7oAdjxuekj— Inter ⭐⭐ (@Inter) August 31, 2025
Междувременно Лацио записа първа победа за сезона след убедителен домакински успех с 4:0 срещу Верона. "Римските орли" решеха мача още до почивката с три гола на Гендузи, Дзакани и Кастеянос. В 82-рата минута Булайе Диа оформи крайния резултат.
Резултати от втория кръг на Серия А
Дженоа - Ювентус 0:1
Торино - Фиорентина 0:0
Интер - Удинезе 1:2
Лацио - Верона 4:0
от събота:
Болоня - Комо 1:0
Парма - Аталанта 1:1
Наполи - Каляри 1:0
Пиза - Рома 0:1
от петък:
Лече - Милан 0:2
Кремонезе - Сасуоло 3:2
ОЩЕ: Не го оцениха от Реал Мадрид, блесна с два шедьовъра срещу Лацио, а сега гранд от Висшата лига дава 70 милиона за правата му