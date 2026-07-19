Испания - Аржентина НА ЖИВО: 0:0, силно начало на втората част за "Ла Роха"!

Отборите на Испания и Аржентина играят при резултат 0:0 във финала на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада! "Ла Роха" ще се опита да прибави световна титла в колекцията на Луис де ла Фуенте, след като преди две години стана европейски шампион. "Гаучосите", в ролята си на действащи шампиони, ще искат да защитят короната си при последното участие на Лионел Меси на световната сцена. Срещата се очертава да бъде изключително интересна. Ако нямате възможност да я гледате, то може да проследите нейния развой НА ЖИВО тук, в спортната секция на Actualno.com.

НА ЖИВО: Испания 0:0 Аржентина

Първата възможност се откри пред европейските шампиони. В 4-а минута Ламин Ямал заблуди защитниците пред него и успя да стреля, но аржентинският страж Емилиано Мартинес улови без проблеми. Последва още една добра акция в предни позиции за "Ла Роха". След това Унай Симон излезе напред, за да спре потенциална атака на "гаучосите". Последваха по-спокойни моменти на терена. В 13-а минута Алексис МакАлистър извърши остро нарушение в краката на Дани Олмо, но съдията само го предупреди. Малко след това аржентинците изпълниха първото си статично положение, но центрирането не намери никого в наказателното поле. Веднага след това отново Ямал се оказа в опасна позиция, но не се стигна до удар. След 25 минути игра дойде време за първата пауза за хидратация.

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След подновяването на играта двата тима си размениха владението на топката, но Испания имаше очевидно предимство в това отношение. Въпреки че иберийците често успяваха да се доберат до наказателно поле на Аржентина, така и не се стигаше до удар. В 38-а минута поредна атака в "червено" завърши с изстрел на Микел Оярсабал, но той по никакъв начин не затрудни Мартинес. Грешка на МакАлистър позволи на "Ла Роха" до отправи нов удар по посока аржентинската вратата. Този път Марк Кукурея пробва късмета си, но топката прелетя край лявата греда на Мартинес. В 43-а минута ситуацията за "албиселесте" се влоши, тъй като Лисандро Мартинес получи някакъв проблем и бе принудително заменен от Николас Отаменди. Така, без сериозни опасности пред двамата вратари, Испания и Аржентина се оттеглиха на почивката при 0:0.

25 минути по-късно беше време за началото на второто полувреме. Скалони предприе една смяна на почивката, като Нико Гонзалес отстъпи мястото си на Леандро Паредес. Втората част започна вихрено за Испания. Само 48 секунди след подновяването на играта Емилиано Мартинес трябваше да спасява удар на Алекс Баена. В следващите минути се стигна до няколко сблъсъка в центъра на терена, а при едно от тях футболистите на двата тима се спречкаха. Съдията потуши напрежението набързо, а влезлият от пейката Паредес получи жълт картон за провокациите си срещу Дани Олмо. В 54-а минута аржентинската защита се справи добре с опит за двойно подаване между Оярсабал и Фабиан Руис в наказателното поле.

В следващия момент Олмо получи топката по десния фланг и центрира към връхлитащия Кукурея, но Енцо Фернандес се върна назад, за да изчисти в корнер. При него не се стигна до опасна ситуация. В 57-а минута и Науел Молина влезе в игра за "гаучосите" вместо Гонсало Монтиел.

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Преди големия финал

"Ла Фурия" влиза в големия финал с увереност, след като срази големия фаворит Франция на 1/2-финала. Момчетата на Луис де ла Фуенте напълно обезличиха атаката на "петлите" и отбелязаха два безответни гола. Преди това Испания се справи с Белгия, Португалия и Австрия в елиминационната фаза. Аржентина пък стигна до мача за титлата, след като отново трябваше да изстрада успех в добавеното време. "Гаучосите" постигнаха обрат над Англия, а преди това се справиха в драматични двубои с Швейцария и Египет. На 1/16-финалите световните шампиони се пребориха с Кабо Верде.

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