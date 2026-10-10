Историческа грешка, две греди и четири отменени гола закопаха Байерн Мюнхен в баварското дерби

Отборите на Байерн Мюнхен и Аугсбург не излъчиха победител в баварското дерби. Двата тима завършиха наравно 2:2 при срещата си от петия кръг на германската Бундеслига. Двубоят премина на високи обороти, като Аугсбург на два пъти излезе напред в резултата, а рекордните шампиони изравниха. Освен това футболистите на Венсан Компани удариха две греди, а цели четири попадения им бяха отменени заради засада. Срещата бе белязана от историческо събитие.

Байерн не успя да пречупи Аугсбург

Срещата започна катастрофално за шампионите, които допуснаха гол след само 10 секунди игра. Опитният капитан на баварците Мануел Нойер, който повече от десетилетие предефинираше ролята на "вратар-либеро", остана с изчервено лице, когато опитът му за пас беше пресечен от Робин Фелхауер. Нападателят на Аугсбург прояви невероятно предвиждане, за да затвори пространството, като ефективно блокира избиването на Нойер и се разписа в опразнената врата. Това бе най-бързият гол в историята на Бундеслигата. Последва силен натиск на Байерн Мюнхен, който не даде резултат до самия край на първата част. Малко преди полувремето на приключи Хари Кейн нацели гредата. така Аугсбург се оттегли на почивката с минимален аванс.

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Второто полувреме започна ударно за баварците. В 51-а минута Луис Диас възстанови равенството, но попадението му бе отменено заради засада. Четири минути по-късно съдията нямаше повод да отнеме гола на гостите, който бе дело на Исмаел Сайбари. Въпреки жестокия натиск на Байерн, футболистите на Аугсбург се ориентираха добре и излязоха обратно напред в резултата в 64-а минута, когато Родриго Рибейро се разписа за 2:1. Атаките на шампионите зачестиха и скоро появилият се от пейката Серж Гнабри отбеляза, но и този гол бе отменен. Същото се случи и с попадението на Алфонсо Дейвис в 77-а минута. Байерн все пак се добра до равенството в 80-а минута, когато резервата Натаниел Браун прати топката в мрежата. Малко след това Гнабри нацели гредата. В добавеното време Гнабри отново се разписа, но и това му попадение бе отменено заради засада.

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