Килиан Мбапе се изказа критично по една от най-коментираните теми във футбола

Френската футболна звезда Килиан Мбапе даде пресконференция преди старта на тима в квалификациите за Световното клубно първенство. Нападателят на Реал Мадрид коментира една от най-дискутираните теми във футбола, а именно броят мачове, които стават все повече за играчите от силните отбори. Според Мбапе състезателите се нуждаят от повече почивка и не става въпрос за натрупването на двубои, а намаляването на времето за възстановяване.

Мбапе: Няма как 60 мача да си на топ ниво

„Много се радвам, че започвам нов сезон. Идвам с голямо желание. Това е голяма година за моя клуб, за националния тим и за мен. Имаме всичко необходимо, за да постигнем големи неща, стартирайки от утре. Опитвам се да не гледам твърде далеч към края на сезона. Мога да играя във всяка една схема на игра. В схемата 3-5-2 има много движение, но и рискове по отношение на баланса. Получихме твърде много голове в предишния ни лагер. Това е добра схема, но не знам как ще играем утре. Минаха три години, откакто съм капитан на Франция. Израснах в това отношение и сега съм по-опитен. Опитвам се да бъда обединител, но има и нови лидери. Трябва да има място за всеки един съотборник", заяви Мбапе.

💬 Kylian Mbappé : « Je n'ai jamais vu un joueur qui a joué 60 matches en une saison à son meilleur niveau. (...) Mais est-ce qu'on joue trop ? Non, ma réflexion a évolué. Je pense qu'il faut juste qu'on ait plus de repos. » pic.twitter.com/K9mlFCZpy5 — L'Équipe (@lequipe) September 4, 2025

"Дали играх твърде много миналия сезон? Не знам дали сме готови да играем по 60 мача на сезон. Не помня да съм виждал футболист да играе 60 двубоя на върха на възможностите си. Според мен това е невъзможно. Миналия сезон имаше пълно объркване. Хората казваха, че това е вирус. Дали играем твърде много? Мисленето ми се е развило. Просто се нуждаем от малко повече почивка. Това е дебат между двама глухи. Не става въпрос за броя мачове, а по-скорто за възстановяването. Видях как някои отбори подновяваха тренировки, докато ние все още бяхме на Световното клубно първенство. Дидие Дешан? Той е емблема на френския футбол и е оставил своята следа като играч и треньор. Неговото CV говори само за себе си. Той е допринесъл за двете звезди на нашата фланелка“, допълни нападателят.

