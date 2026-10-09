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Кристиян Балов: "Сърбия и България са 50 на 50, избрах Цървена звезда с мисъл за бъдещето"

09 октомври 2026, 16:13 часа 513 прочитания 0 коментара

Въпреки разочароващите първи три резултата от новото издание на Лигата на нациите, България завърши дългата пауза за националните отбори с успех над Люксембург с 3:2. Първият гол вкара един от най-обещаващите родни таланти Кристиян Балов, който премина от Славия в сръбския Цървена звезда през лятото. Той говори пред "gianlucadimarzio.com", като засегна много теми. В интервюто бяха обсъдени сръбското и българското първенство, Цървена звезда, началото на сезона, дербито с Партизан Белград и още.

Кристиян Балов: "Трябва да го направим"

Цървена звезда е непобеден от началото на сезона, като записа 9 победи и 1 равенство в първите 10 мача от местното първенство. Кристиян Балов говори за вързможността отборът да завърши сезона непобеден: "Досега не сме губили в първенството и можем да го направим, защото сме най-силният отбор в Сърбия. Мисля, че можем да го направим, а това е и целта, която ни е поставил треньорът - да не губим нито един мач до края на сезона. Трябва да го направим и можем да го направим. В Сърбия има четири или пет добри отбора, но също и Партизан, който не е в най-добрата си форма в момента.

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Кристиян Балов

"Играхме много добре"

И да не забравяме Железничар Панчево, които са най-добрите сред останалите отбори. Те играят добър футбол, те са отбор, който знае как да играе. Но ще ви кажа какво мисля: за мен би било по-добре, ако имаше възможност да имам наистина сериозен съперник за титлата". Българинът говори и за столичното дерби с Партизан, като последното беше спечелено от Звезда с 2:1: "Те вкараха гол още в първата минута, но ние сме по-добрият отбор. Играхме много добре и имахме четири или пет положения, дори сами срещу вратаря. Те може да вкараха рано, но ние сме по-добрият отбор, вкарахме два гола и ги победихме".

Цървена звезда започва кампанията си в Лигата на конференциите на 15 октомври. Балов коментира целите на отбора: "Искаме да стигнем възможно най-далеч. Имаме качествата и мисля, че можем да стигнем до полуфиналите или финала. Изненадващото напускане на треньора Деян Станкович? Не искам да говоря за това, става въпрос за отношенията между него и клуба".

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Кристиян Балов

"Избрах този клуб с мисъл за бъдещето"

В края на интервюто Кристиян Балов направи сравнение между българското и сръбското първенство: "За мен в момента имаме четири или пет отбора в България, които могат да спечелят титлата. Но в Сърбия също има четири или пет отбора. Бих казал 50 на 50. Въпреки това, избрах този клуб с мисъл за бъдещето. За мен това е страхотен отбор, исках да играя за качествен състав. Това е трамплин и оттук мога да стигна до големи клубове. В нашия отбор имаме Арнаутович и Крунич, които дават много съвети и за мен това е безценно. Марко е фантастичен човек, легенда, страхотен играч и искам да му благодаря за всичко. Харесва ми Белград. Приятелката ми живее с мен и се чувствам наистина добре и щастлив там".

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Цървена звезда Първа лига Кристиян Балов
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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