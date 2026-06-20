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"Оранжева" вихрушка отнесе Швеция! Скандинавците опитаха от собственото си лекарство на Мондиал 2026

20 юни 2026, 21:57 часа 367 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Оранжева" вихрушка отнесе Швеция! Скандинавците опитаха от собственото си лекарство на Мондиал 2026

Отборът на Нидерландия постигна убедителна победа във втория си мач от група F на Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада. "Лалетата" разбиха с 5:1 селекцията на Швеция. Така тимът, воден от Роналд Куман, събра 4 точки и по всяка вероятност ще продължи напред към елиминационната фаза, имайки предвид, че последният мач на "оранжевите" от групата е срещу Тунис. Швеция, която на старта би Тунис с 5:1, пък ще трябва да се бори за мястото си напред срещу Япония.

Безкомпромисна Нидерландия срази Швеция

Футболистите на Роналд Куман се ориентираха по-добре от самото начало и на няколко пъти застрашиха противниковата врата. "Оранжевият" натиск съвсем скоро даде резултат, като още в 7-а минута Нидерландия излезе напред в резултата. Коди Гакпо центрира по земя за Брайън Броби, който прати топката в мрежата на Кристофър Нордфелд. Шведите се опитаха да отговорят чрез опасен удар на Виктор Гьокереш, но нидерландският вратар внимаваше и улови. Последва нов етап от превъзходството на "лалетата", които отправиха още няколко опасни изстрела. В 17-а минута Броби успя да стигне добро центриране на Дензъл Дъмфрис и съвсем леко докосване на топката бе достатъчно за второто му попадение за вечерта.

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Брайън Броби, Нидерландия Швеция

Минути преди края на първата част Нидерландия бе близо до това да направи резултата класически, но ударът на Донийл Мален прелетя на сантиметри от страничната греда. Шведите все пак намериха сили да отбележат един гол през първото полувреме. Густаф Лагербиелке прати топката в мрежата на Барт Вербюген, но попадението му бе отменено заради засада. Така двата тима се оттеглиха на почивката при аванс с 2:0 за "лалетата".

Вихрено начало и на второто полувреме за "лалетата" 

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Нидерландците продължиха да контролират мача от първата секунда на второто полувреме. Така само две минути след началото падна трети гол в шведската врата. В негов автор се превърна Коди Гакпо, който бе намерен от Дензъл Дъмфрис. Няколко минути по-късно Гакпо се разписа за втори път, след като получи топката по левия фланг, смени посоката и направи резултата 4:0. Отчаян от случващото се на терена, Греъм Потър направи три смени в опит да промени нещо в играта на своя тим. До известна степен планът му сработи, тъй като малко след това влезлият от пейката Антъни Еланга отбеляза почетното попадение за Швеция. Крисенсио Съмървил оформи крайното 5:1 в 89-а минута.

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Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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