Легенда на Реал Мадрид се завръща в Испания: Ще има ли проблем със заплатата?

Хетафе е в напреднали преговори за привличането на бившия капитан и легенда на Реал Мадрид Дани Карвахал. От 30 юни десният бек е свободен агент, след като изтече договорът му с "кралския клуб", пише изданието "ABC". Най-големият проблем пред сделката ще бъде съгласието на Икономическата комисия към Ла Лига. Заплатата на крайния защитник в Реал Мадрид бе твърде висока, а таванът на възнагражденията в Хетафе е нисък.

Дани Карвахал очаква оферти

Карвахал тренира цяло лято самостоятелно в очакване на оферта, която да му позволи да завърши достойно кариерата си. В един момент дори се появи информация, че към него има интерес от страна на ЦСКА - нещо, което бе определено като абсурдно от вече бившия треньор на "червените" Христо Янев. Отборът на Хетафе е на 11-о място във временното класиране на Ла Лига, като веднага след паузата в първенствата има мач срещу лидера Барселона на 10 октомври.

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Карвахал игра за Реал Мадрид 13 години

Дани Карвахал игра за Реал Мадрид през почти цялата си кариера. Той е юноша на клуба, като още преди да стане част от първия състав беше продаден на Байер Леверкузен срещу 5 милиона евро през лятото на 2012 г. Само година по-късно "кралете" си го върнаха срещу 6.5 милиона евро. На "Сантиаго Бернабеу" Карваха игра в продължение на 13 последователни години, в които записа 451 мача, вкара 14 гола, дааде 66 асистенции и спечели безброй трофеи, сред които цели 5 от Шампионска лига.

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