Легендарен испанец се завръща край тъчлинията, поема закъсал шотландски гранд?

Легендарен испански треньор е готов да се завърне край тъчлинията. Става дума за бившия наставник на Ливърпул, Интер, Челси, Наполи и Реал Мадрид – Рафаел Бенитес. Това съобщиха медиите на Острова. Според информациите 64-годишният специалист може да поеме закъсалия шотландски гранд – Глазгоу Рейнджърс, който в момента няма мениждър, след като Филип Клеман бе уволнен след само 16 мача начело.

Рафаел Бенитес е готов да поеме Глазгоу Рейнджърс, тъй като на този етап е без работа. Двете страни дори са стартирали официални преговори. За последно испанският треньор води тима от Ла Лига Селта Виго. В средата на март 2024-та обаче той бе уволнен заради незадоволителните резултати на отбора под негово ръководството и в последните 12 месеца е доста далеч от професията.

Rafa Benitez IS a Rangers target for 49ers consortium as timeline for next permanent boss talks revealedhttps://t.co/Adc5nN1knP pic.twitter.com/nwgL0m9JcV