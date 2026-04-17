Мбапе след трилъра с Байерн: "В Мадрид провалът никога не е бил опция"

Европейската кампания на Реал Мадрид приключи преждевременно, след като тимът отстъпи на Байерн Мюнхен в четвъртфиналната фаза на турнира. Поражението в сряда (15 април) предизвика сериозно напрежение в лагера на „лос бланкос“. Играчите на Реал отказаха да говорят след края на срещата. Медийното мълчание бе нарушено едва на следващия ден, когато лидерите на тима започнаха да излизат с официални позиции.

Първата официална реакция от лагера на "лос бланкос"

Вчера Килиан Мбапе бе един от първите, които нарушиха мълчанието. Френският нападател използва социалните мрежи, за да се обърне към привържениците след тежката загуба в Мюнхен. Въпреки високите очаквания към него през този сезон, Мбапе не успя да изведе тима до полуфиналите. В своето изявление той подчерта необходимостта от анализ на грешките:

"Опитвахме до самия край, но това не беше достатъчно. Разочароващо е да отпаднеш от толкова важна надпревара, но трябва да продължим напред. Трябва да се вгледаме внимателно в себе си, за да избегнем подобно разочарование отново, но никога няма да се предадем!!! В Мадрид провалът никога не е бил и никога няма да бъде опция. Но ви обещавам едно нещо: много скоро отново ще печелим", написа Мбапе.

Настоящата кампания бе белязана от променливи резултати за кралския клуб. Въпреки че Мбапе се утвърди като основен голмайстор на отбора през сезона, той не бе достатъчен, за да донесе победата на мадритчани, а липсата на стабилност в дефанзивен план, която се прояви отчетливо в двубоите срещу Байерн, се оказа ключова за изхода от сблъсъка.

Французинът дойде на "Бернабеу" с надеждата да спечели Шампионска лига, но ще трябва да почака поне до третия си сезон с екипа на "кралете". Статистиката показва, че Реал Мадрид изпитва сериозни затруднения в елиминационната фаза през последните две години. Миналата година Реал беше отстранен от Арсенал, а сега от Байерн Мюнхен. Това е втори пореден сезон, в който мадридчани отпадат преди финалната четворка, което поставя под въпрос моментната доминация на клуба на международната сцена.

