Мелето не свършило на терена: Играч на Фенербахче припаднал пред съблекалнята

Оказа се, че възпитаниците на Исмаил Картал са били нападнати от служители на другия клуб. Смесена група от играчи и технически персонал на "черноморската буря" е посегнала на гостуващия тим. Вследствие на стълпотворението крайният бранител на истанбулския гранд Брайт Осаи-Самуел е ударил главата си в стената и е загубил съзнание за кратко време, пише "Фанатик".

Лидерите на Фенербахче Един Джеко и Душан Тадич са се намесили и са успели да отведат съотборниците си до съблекалнята. Сериозен шок е преживял хърватският национален вратар Доминик Ливакович, който получи сериозни удари по време на сбиването с феновете на Трабзонспор. Близо 3 часа след последния съдийски сигнал "жълтите канарчета" са поели обратно към най-големия град в южната ни съседка.

Bright Osayi-Samuel is absolute real one for rocking the shit out of that clown with the clown mask and a butterfly knife.

