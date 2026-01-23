От Лудогорец след загубата: "Задължително е да бием Ница! Искаме да спечелим шампионата и да стигнем далеч в Лига Европа"

Защитникът на Лудогорец Оливие Вердон говори след загубата от Глазгоу Рейнджърс с 0:1 като гост в мач от предпоследния кръг на основната фаза на Лига Европа. Поражението остави "орлите" на 25-то място в класирането - извън топ 24, даващ право на участие в плейофите на надпреварата. Тимът се нуждае от задължителна победа срещу Ница в Разград следващата седмица, убеден е Вердон, който отбеляза, че всеки мач за Лудогорец е като финал, тъй като иска да стигне далеч в Лига Европа и да спечели шампионата.

Оливие Вердон с коментар след загубата от Рейнджърс

"Бяхме добре подготвени за този мач. Имахме добра подготовка в Анталия. Мисля, че играхме добре. Получихме гол от статично положение, знаехме, че са добри при статични положения. Имаме още един мач. При статични положения всеки си има собствен играч, който да пази. Днес не се справихме с тази задача, но се учим от грешките си", заяви Вердон пред bTV.

"Рейнджърс играе добър футбол. Днес се видя, че и ние играхме добре. Понякога доминираш, имаш шансове, но не вкарваш, а те ти вкарват и така завършва мачът. Задължително е да победим Ница. Всеки мач е като финал за Лудогорец. Искаме да спечелим шампионата, да стигнем възможно най-напред в Лига Европа, в чудесно състояние сме и ментално, и физически", добави още той.

