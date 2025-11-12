Любопитно:

Реал Мадрид е пред колапс! Шаби Алонсо изпуска съблекалнята, Флорентино Перес му постави ултиматум

12 ноември 2025, 12:30 часа 370 прочитания 0 коментара
Испанският колос Реал Мадрид може и да е лидер във временното класиране в Първа лига, но отвътре ситуацията в клуба не е никак спокойно. Нещо повече: "кралете" са изправени пред колапс заради дошлия през лятото Шаби Алонсо, който вече изпуска съблекалнята, а освен това започва да губи доверието и на нетърпеливия президент Флорентино Перес. В Испания дори съобщават за поставен ултиматум от Перес към Алонсо за резултати в следващите седмици, за да остане начело на тима.

Алонсо трябва да е безупречен в следващите 6 мача на Реал Мадрид

Реал загуби от Ливърпул в Шампионска лига, а след това не успя да победи и Райо Валекано в мач, в който "кралете" не показаха нищо във футболно отношение. А според един от коментаторите на El Chiringuito, Алонсо изчерпва доверието на ръководството: "Много малко търпение. Висшето ръководство започва да се съмнява в тази ситуация. Шаби Алонсо има време до мача с Манчестър Сити на 10 декември. Няма да има повече търпение."

Шаби Алонсо

Какво поражда напрежение между Алонсо и футболистите на Реал?

Алонсо трябва да убеди в предстоящите шест мача - срещу Елче, Олимпиакос, Жирона, Атлетик Билбао, Селта Виго и Манчестър Сити, а срив в резултатите ще доведе до раздяла с него. В същото време друга водеща испанска медия - AS, пише, че има реален срив в отношенията между Алонсо и някои футболисти на Реал. Предпалага се, че един от тях е Винисиус Жуниор, който публично влезе в конлфикт с Алонсо в Ел Класико преди няколко седмици.

Напрежението в съблекалнята на Реал е поради няколко причини - недоразумения относно инструкциите, изненадващ избор на играчи, справянето със ситуациите с Валверде и Винисиус и прекомерен брой видеосесии. А част от методите на Алонсо не се харесват от играчите, което поражда допълнително напрежение. Очаква се треньорът да опита да успокои страстите в паузата за националните отбори. 

Стефан Йорданов
