Решено отсега: Трима играчи напускат Манчестър Юнайтед в края на сезона

Ръководството на Манчестър Юнайтед реши да не предлага нови договори на Кристиан Ериксен, Джони Еванс и Виктор Линдельоф. Тримата ще напуснат "Олд Трафорд", когато контрактите им изтекат в края на сезона - през юни 2025 г.

Ериксен претърпя трансформация в живота и кариерата си в Юнайтед. Той отново излезе на голямата сцена през 2022 година с преминаване в редиците на "червените дяволи", но не се представи толкова добре, колкото клубът очакваше. Виктор Линдельоф пък дойде от Бенфика през 2017 г. и ще напусне след седем години в "Театъра на мечтите", съобщават английските медии, цитирани от dsport.

ОЩЕ: Приключва ли приказката на Маркъс Рашфорд в Манчестър Юнайтед?

Еванс е продукт на Манчестър Юнайтед и това бе вторият му престой в тима. Той обаче е на 36 години, което вероятно е накарало управниците на манчестърци да се разделят с него. Иначе "червените дяволи" вече планират привличането на нови попълнения в дефанзивен план, като скоро в игра ще се завърне и контузеният Лени Йоро.

ОЩЕ: Зидан отрязал Юнайтед заради езиковата бариера

🔴📰 Manchester United have reportedly decided that Christian Eriksen, Victor Lindelof and Jonny Evans can leave the club when their contracts expire next summer. [@MailSport] pic.twitter.com/bDRRip7LfN