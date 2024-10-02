Спорт по телевизията днес – 2 октомври 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 2 октомври 2024 година:
12:00 ч. Тенис: ATP 500: Пекин, MAX Sport 1
13:00 ч. Футбол: Йокохама Маринос – Улсан, ШЛ на Азия, Нова спорт
13:00 ч. Футбол: Висел Кобе - Шандонг Тайшан, ШЛ на Азия, Диема спорт 3
14:30 ч. Тенис: ATP 1000: Шанхай, MAX Sport 1
16:00 ч. Колоездене: Обиколка на Хърватия, втори етап, мъже, БНТ3/Евроспорт 1
17:00 ч. Футбол: Насаф - Шабаб Ал Ахли, ШЛ на Азия, Нова спорт
Шампионска лига е в разгара си
19:45 ч. Футбол: Шахтьор Донецк – Аталанта, Шампионска лига, bTV Action
19:45 ч. Футбол: Жирона – Фейенорд, Шампионска лига, Ринг
20:00 ч. Баскетбол: Арис - Тюрк Телеком Анкара, Еврокупа, MAX Sport 2
20:00 ч. Баскетбол: Будучност - Гран Канария, Еврокупа, MAX Sport 1
21:00 ч. Футбол: Ал Таавон - Ал Куа, Шампионска лига на Азия, Нова спорт
22:00 ч. Футбол: Ливърпул – Болоня, Шампионска лига, bTV Action
22:00 ч. Футбол: Астън Вила - Байерн Мюнхен, Шампионска лига, Ринг
22:00 ч. Футбол: Бристъл Сити - Шефилд Уензди, Чемпиъншип, Диема спорт 2