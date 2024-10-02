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Спорт по телевизията днес – 2 октомври 2024 г.

02 октомври 2024, 09:14 часа • 424 прочитания
Спорт по телевизията днес – 2 октомври 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 2 октомври 2024 година:

12:00 ч. Тенис: ATP 500: Пекин, MAX Sport 1

13:00 ч. Футбол: Йокохама Маринос – Улсан, ШЛ на Азия, Нова спорт

13:00 ч. Футбол: Висел Кобе - Шандонг Тайшан, ШЛ на Азия, Диема спорт 3

14:30 ч. Тенис: ATP 1000: Шанхай, MAX Sport 1

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16:00 ч. Колоездене: Обиколка на Хърватия, втори етап, мъже, БНТ3/Евроспорт 1

17:00 ч. Футбол: Насаф - Шабаб Ал Ахли, ШЛ на Азия, Нова спорт

Шампионска лига е в разгара си

Шампионска лига

19:45 ч. Футбол: Шахтьор Донецк – Аталанта, Шампионска лига, bTV Action

19:45 ч. Футбол: Жирона – Фейенорд, Шампионска лига, Ринг

20:00 ч. Баскетбол: Арис - Тюрк Телеком Анкара, Еврокупа, MAX Sport 2

20:00 ч. Баскетбол: Будучност - Гран Канария, Еврокупа, MAX Sport 1

21:00 ч. Футбол: Ал Таавон - Ал Куа, Шампионска лига на Азия, Нова спорт

22:00 ч. Футбол: Ливърпул – Болоня, Шампионска лига, bTV Action

22:00 ч. Футбол: Астън Вила - Байерн Мюнхен, Шампионска лига, Ринг

22:00 ч. Футбол: Бристъл Сити - Шефилд Уензди, Чемпиъншип, Диема спорт 2

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Шампионска лига ATP Пекин Мастърс Шанхай Чемпиъншип
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