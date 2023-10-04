Спорт по телевизията днес – 4 октомври 2023 г.
11:00 ч. Футбол: Сентръл Коуст Маринърс – Сталион, ШЛ на Азия, Нова спорт
13:00 ч. Футбол: Урава Ред Дайъмъндс – Ханой, ШЛ на Азия, Нова спорт
14:30 ч. Тенис: ATP 500: Пекин, MAX Sport 1
15:00 ч. Футбол: Джъдзян - Мелбърн Сити, ШЛ на Азия, Нова спорт
15:00 ч. Снукър: Инглиш оупън, втори кръг, Евроспорт 1
19:00 ч. Баскетбол: Клуж-Напока - Тюрк Телеком, Еврокупа, MAX Sport 2
Нова порция мачове от Шампионска лига
19:45 ч. Футбол: Атлетико Мадрид – Фейенорд, ШЛ, bTV Action
19:45 ч. Футбол: Антверпен – Шахтьор, ШЛ, Ринг
21:00 ч. Баскетбол: Обрадойро - Билбао Баскет, Лига Ендеса, Нова спорт
21:00 ч. Снукър: Инглиш оупън, трети кръг, Евроспорт 1
21:15 ч. Баскетбол: Ховентут Бадалона – Бешикташ, Еврокупа, MAX Sport 2
22:00 ч. Футбол: Порто – Барселона, ШЛ, bTV Action
22:00 ч. Футбол: Борусия Дортмунд – Милан, ШЛ, Ринг
22:00 ч. Футбол: Родъръм Юн - Бристъл Сити, Чемпиъншип, Диема спорт 2
22:30 ч. Футбол: Спортинг Хихон – Елче, Ла Лига 2, MAX Sport 4
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Спорт по телевизията днес – 3 октомври 2023 г.
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Редактор:
Бойко Димитров
Етикети: ATP Пекин Шампионска лига