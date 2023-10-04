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Спорт по телевизията днес – 4 октомври 2023 г.

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Спорт по телевизията днес – 4 октомври 2023 г.
Снимка: Pixabay

Спорт по българските телевизии днес – 4 октомври 2023 година:

11:00 ч. Футбол: Сентръл Коуст Маринърс – Сталион, ШЛ на Азия, Нова спорт

13:00 ч. Футбол: Урава Ред Дайъмъндс – Ханой, ШЛ на Азия, Нова спорт

14:30 ч. Тенис: ATP 500: Пекин, MAX Sport 1

15:00 ч. Футбол: Джъдзян - Мелбърн Сити, ШЛ на Азия, Нова спорт

15:00 ч. Снукър: Инглиш оупън, втори кръг, Евроспорт 1

19:00 ч. Баскетбол: Клуж-Напока - Тюрк Телеком, Еврокупа, MAX Sport 2

Нова порция мачове от Шампионска лига

Шампионска лига

19:45 ч. Футбол: Атлетико Мадрид – Фейенорд, ШЛ, bTV Action

19:45 ч. Футбол: Антверпен – Шахтьор, ШЛ, Ринг

21:00 ч. Баскетбол: Обрадойро - Билбао Баскет, Лига Ендеса, Нова спорт

21:00 ч. Снукър: Инглиш оупън, трети кръг, Евроспорт 1

21:15 ч. Баскетбол: Ховентут Бадалона – Бешикташ, Еврокупа, MAX Sport 2

22:00 ч. Футбол: Порто – Барселона, ШЛ, bTV Action

22:00 ч. Футбол: Борусия Дортмунд – Милан, ШЛ, Ринг

22:00 ч. Футбол: Родъръм Юн - Бристъл Сити, Чемпиъншип, Диема спорт 2

22:30 ч. Футбол: Спортинг Хихон – Елче, Ла Лига 2, MAX Sport 4

 

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