Страшният гаф на европейско: Как и защо обявиха Украйна за Русия (СНИМКА)?
Най-големият политически гаф на европейско първенство
В същото време световно или европейско първенство е турнир, който се наблюдава от цял свят. Именно тогава подобни послания се опитват да пробият понякога. Доста по-комплексен и сложен бе обаче случай, в който бяха замесени Украйна и Русия. Вижте как ТВ обяви "Украйна е Русия" и направи най-големия гаф на европейско първенство (СНИМКА).
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Редактор:
Кристиян Иванов
Етикети: Европейско първенство по футбол