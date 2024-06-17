Страшният гаф на европейско: Как и защо обявиха Украйна за Русия (СНИМКА)?

В същото време световно или европейско първенство е турнир, който се наблюдава от цял свят. Именно тогава подобни послания се опитват да пробият понякога. Доста по-комплексен и сложен бе обаче случай, в който бяха замесени Украйна и Русия. Вижте как ТВ обяви "Украйна е Русия" и направи най-големия гаф на европейско първенство (СНИМКА).