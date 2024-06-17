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Страшният гаф на европейско: Как и защо обявиха Украйна за Русия (СНИМКА)?

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Страшният гаф на европейско: Как и защо обявиха Украйна за Русия (СНИМКА)?
Снимка: kremlin.ru

Често пъти спортът е ставал сцена за политически послания. Това обаче е недопустимо и поне официално ръководните фактори и сили винаги са осъждали подобни действия. Неслучайно могат да последват и санкции за такива прояви от играчи.

Най-големият политически гаф на европейско първенство

В същото време световно или европейско първенство е турнир, който се наблюдава от цял свят. Именно тогава подобни послания се опитват да пробият понякога. Доста по-комплексен и сложен бе обаче случай, в който бяха замесени Украйна и Русия. Вижте как ТВ обяви "Украйна е Русия" и направи най-големия гаф на европейско първенство (СНИМКА).

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