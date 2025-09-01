Войната в Украйна:

В Испания и до днес говорят за три легенди от "златното поколение" на българския футбол

01 септември 2025, 13:17 часа 181 прочитания 0 коментара
Легендата на испанския футбол Висенте дел Боске даде ексклузивно интервю пред пресслужбата на БФС за официалната мачова програма за Световната квалификация България – Испания. В него той разкри своите очаквания за предстоящия сблъсък на стадион "Васил Левски" на 4 септември, припомни си за Златното поколение на "лъвовете", отделяйки специално внимание на незабравимия Трифон Иванов, а освен това се върна и назад във времето към мачовете си като играч на Реал Мадрид срещу Левски. Мачовата програма ще бъде в продажба още на 2-3 септември на стадион "Юнак", където ще се проведе благотворителната футболна фиеста "Заедно за децата", както и в деня на срещата с Испания на Националния стадион.

Дел Боске си спомни за "златното поколение" на България

Най-успешният селекционер в историята на "Ла Роха" предупреди своите сънародници, че трябва да внимават с предстоящия двубой в София, тъй като той идва в началото на клубния сезон, когато футболистите не са навлезли още във върхова форма. Дел Боске, извел националния отбор на своята родина до световна и европейска титла, се върна назад във времето, спомняйки си за силните години на Христо Стоичков и Любослав Пенев в Ла Лига, но и не само…

Красимир Балъков и Христо Стоичков

"Двама фантастични футболисти! Нападатели с невероятни качества, но и много силни като характери. Фактът, че и до днес хората в Испания ги помнят и ги споменават, говори достатъчно красноречиво за таланта и влиянието им. Аз обаче искам да спомена специално и един Трифон Иванов, който също бе част от онова Златно поколение на България. За съжаление той си отиде много млад, само на 50 години…Искам да ви кажа, че и до ден-днешен всички в Бетис си спомнят за него."

Цялото интервю на Дел Боске ще може да бъде прочетено в мачовата програма за двубоя България – Испания, която ще бъде в специален формат и цели 32 страници. В нея ще откриете също ексклузивно интервю с Христо Стоичков, детайлна програма на нашата квалификационна група, както и специален ретро-материал за предходните сблъсъци на българския национален отбор по футбол с "Ла Роха". / БТА

