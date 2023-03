Всички резултати от първите квалификации за Евро 2024 (СНИМКА)

В другата среща от същата група "C" Северна Македония не допусна изненада в Скопие и надви Малта с 2:1. Попаденията за домакините бяха дело на Елиф Елмас и Дарко Чурлинов, а за гостите точен бе Яник Янкам. В ранния мач от група "H" пък Словения обърна Казахстан като гост и се поздрави с победата. Домакините поведоха чрез Максим Самородов, но през втората част с голове на Брекало и Випотник отборът на Ян Облак надделя.

ОЩЕ: Похвално: Елиф Елмас и други звезди на Наполи събират средства за пострадалите в Турция (СНИМКА)

В същия поток:

⚽⚽⚽ Remember the name... ...Rasmus Højlund hit a HAT-TRICK on his first Denmark start 🙌 #EURO2024 @dbulandshold pic.twitter.com/4FTf6fpbYm

В група "J" Португалия размаза Лихтенщайн в Лисабон с 4:0. Голямата звезда на иберийците Кристиано Роналдо блесна с две попадения. Босна и Херцеговина постигна категорична победа (3:0) над Исландия, а Люксембург пренаписа своята история след нулевото реми със Словакия. За тима от Княжеството това е шести пореден мач без загуба, което е и нов рекорд.

⚽️ 22 goals

👏 Records for Ronaldo&Kane



The European Qualifiers are back with a bang 💥



Performance of the night? #EURO2024 #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/juVpn0feix