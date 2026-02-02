10 цветя, които да засадите в градината си през 2026 - носят късмет и пари

През новия сезон градинарите все повече обръщат внимание не само на външния вид на цветята в градината си, но и на символиката, която носят. В различни култури по света цветята отдавна се смятат за източник на късмет, просперитет и положителна енергия. Това съобщава изданието House Beautiful. Експертите по езотерика препоръчват няколко вида цветя, които не изискват сложни грижи и се развиват добре както на открито, така и в саксии. Те са подходящи както за начинаещи, така и за опитни градинари.

Според експертите засаждането им в градината през 2026 година ще ви помогне да привлечете щастие, пари и късмет.

Цветя, които да засадите в градината си 2026 г.

Невенчетата (Tagetes) се считат за символ на изобилие и оптимизъм. Смята се, че ярките цветове помагат за предпазване от негативизъм и привличат късмет. Те растат най-добре във влажна, добре дренирана почва и изискват поливане през сухи периоди.

Жасминът се свързва с любов, хармония и духовен мир. Ароматът му прави градината по-уютна, а растението вирее в плодородна почва с редовно осигуряване на влага.

Цветята, които да засадите през януари - те цъфтят дори в студа

Хризантемите символизират дълголетие и материално благополучие в много култури. Те обичат питателна почва и редовно поливане през периода на активен растеж.

Орхидеите представляват лукс и изобилие. Обикновено се отглеждат в специален субстрат, като се поливат само след като компостът изсъхне.

Божурите отдавна се смятат за цветя на честта, романтиката и просперитета. Те са особено ценени във фън шуй практиките и изискват умерено поливане през пролетта и началото на лятото.

Слънчогледите символизират жизненост, щастие и енергия. Растението расте добре на слънчеви места и се нуждае от редовно поливане, особено по време на вкореняване.

Лотосът е свещено цвете, което представлява чистота и духовен растеж. Отглежда се във вода, стига да се осигури достатъчно дълбочина и достатъчно огряване със слънчева светлина.

Цветя, които да започнете да отглеждате през януари за красива пролетна градина

Лавандулата е известна не само с аромата си, но и със символиката си на късмет и просперитет. Тя е непретенциозна, обича добре дренирана почва и умерено поливане.

Хибискусът се свързва с богатство и слава в източните традиции. Ярките му цветове придават на градината екзотичен вид, но за да ви радват с красотата си, изискват редовно поливане.

Циниите символизират приятелство и постоянство още от викторианската епоха. Смята се, че наситените им цветове привличат положителна енергия и успех.

Прочетете също: Кога да засаждаме едногодишни цветя след последната слана