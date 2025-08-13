Бели петна по листата на доматите ви - причини и решения

Доматите са едни от най-популярните култури, отглеждани от домашните градинари. Те също така често са засегнати от вредители и болести, причинени от гъбични или бактериални инфекции. Ако листата на доматите ви имат бели петна, това може да означава, че растението ви е стресирано и се бори с болестта.

Има различни причини, поради които може да има бели петна по листата на доматеното ви растение, и е важно да се определи първопричината, за да се лекува проблемът правилно. Това са най-често срещаните болести и вредители, които биха могли да бъдат причината, както и как да се отстрани.

Брашнеста мана

Доматените растения не обичат, когато водата се задържа по листата им. Ако живеете в топъл климат или наскоро сте получили обилно количество дъжд, това може да доведе до гъбично заболяване, наречено брашнеста мана . Това е едно от най-разпространените и лесно разпознаваеми болести по растенията. Както подсказва името му, брашнеста мана се характеризира с бели, прахообразни петна или петна, които обикновено се срещат по горната страна на листата.

Как да се справим с брашнеста мана

За щастие, брашнестата мана рядко е фатална за доматените растения, въпреки че може да повлияе на здравето им. Външният ѝ вид обикновено е по-лош от причинените щети. За да третирате брашнестата мана, отстранете засегнатите листа и подрежете доматеното си растение, за да подобрите циркулацията на въздуха. Можете да приложите фунгицид – потърсете такъв, съдържащ калиев бикарбонат, масло от нийм, сяра или мед – или да приготвите домашен спрей , за да контролирате разпространението на брашнестата мана.

За да предотвратите повторното му появяване, поливайте доматените си растения директно на нивото на земята, като избягвате намокряне на листата или плодовете.

Хранителен дефицит

Недостигът на хранителни вещества често се проявява по листата на доматените растения, които изискват много хранителни вещества за правилен растеж и развитие на плодовете. Ако по по-старите листа има петна, които пожълтяват или избеляват, това може да показва липса на азот, фосфор, калций или магнезий в почвата.

Как да се справите с хранителните дефицити

За бързо решение, дайте тласък на доматените растения с недостиг на хранителни вещества, като използвате течен тор с водорасли. Разредете една капачка в лейка и нанасяйте върху листата веднъж седмично. За да определите точния дефицит в почвата, най-добре е да направите почвен тест .

Доматена мана

Гъбичната мана е потенциално опустошително заболяване, което може да засегне редица различни растения, включително картофи и домати. Това гъбично заболяване може да засегне листата на доматите, както и стъблата и плодовете.

Един от първите симптоми на мана са свиващи се листа, които имат бяло гъбично образувание от долната си страна. По-често се среща при доматени растения, отглеждани на открито; оранжерийните доматени растения са по-рядко засегнати.