Бързорастящото стайно растение, което привлича погледите със зашеметяващи розови листа

Стайните растения несъмнено подобряват настроението. Те внасят усещане за спокойствие в затворените пространства, като същевременно подобряват външния вид на стаята. Но има един проблем. Слънчевата светлина може да бъде ограничена в къщата, особено за хора, живеещи в апартаменти или градски къщи. Това може да е проблем за цъфтящите растения, които обикновено се нуждаят от много светлина, за да цъфтят. Собствениците на жилища трябва да разчитат на растения с интересна зеленина, за да направят впечатление. Листата обаче най-често са в нюанси на зелено. Ами ако ви кажем, че има растение със зашеметяващи розови листа? Бонус: Расте бързо и е лесно за размножаване. Определено бихте го искали в дома си, нали? Е, точно това ще донесе сингониум, наречен „Pink Splash“ (Syngonium podophyllum „Pink Splash“), на перваза на прозореца ви.

Тези стайни растения са най-подходящи за вашия дом през зимата

Благодарение на универсалния си характер, можете да го отглеждате в контейнер, за да опростите нещата, или във висяща кошница за каскаден ефект. Това е лоза, така че можете дори да я оставите да се катери по мъхов стълб или по стената на хола си, стига да знаете как да отглеждате увивни растения . „Pink Splash“ добавя топлина и игриво докосване, където и да го поставите – на бюрото в домашния си офис, на рафта за готварски книги в кухнята или в терариума в спалнята си. Най-хубавото? Този сингониум с цвят на захарен памук е изненадващо лесен за отглеждане, дори за начинаещи градинари на закрито. За съжаление обаче, както повечето неща в живота, растението не е без недостатъци. Както всички сингониуми, „Pink Splash“ е токсичен; сокът му може да причини дразнене на кожата и стомаха при поглъщане. Ако имате домашни любимци или деца в дома си, помислете за други нетоксични стайни растения, които са безопасни за всяко пространство .

Грижа за вашия сингониум „Pink Splash“ на закрито

Още: Как да проверим дали растението страда от студ, а не от липса на вода

Нека започнем с обсъждане на това къде в една стая трябва да поставите вашия сингониум „Pink Splash“. Разположението е наистина важно; когато растението се отглежда на твърде ярка или твърде слаба светлина, листата може да загубят отличителния си розов оттенък. Идеалното място за „Pink Splash“ е близо до светъл прозорец, но се уверете, че не е изложен на пряка слънчева светлина. Ярката светлина, филтрирана през прозрачна завеса, е точно това, от което се нуждае. Що се отнася до средата за отглеждане, „Pink Splash“ предпочита влажна, добре дренирана и плодородна почва.

Какво трябва да направите, когато започнат да падат листата на растението

Що се отнася до поддържането на почвеното плодородие, този атрактивен сингониум се нуждае от редовно торене по време на вегетационния период. Подхранвайте го с разреден водоразтворим тор, като например Miracle-Gro Indoor Plant Food , през пролетта и лятото. Подхранвайте правилно това стайно растение и то ще расте толкова бързо, че може да се наложи да го пресаждате в нов, по-голям дом всяка година. Точно както при торенето, пролетта и лятото са най-подходящото време за пресаждане на „Pink Splash“. Признаците, че вашето стайно растение се нуждае от пресаждане, включват напукана саксия, по-слаб растеж и корени, излизащи от дренажните отвори, наред с други неща.

Още: Как да пресадите замия веднага щом я купите?

Ще трябва да включите и редовна резитба в рутинната грижа за вашия „Pink Splash“, за да поддържате размера и формата на растението. Когато подрязвате този (или всъщност който и да е) сингониум, отстранете всички дълги, плешиви стъбла и пожълтели листа, като използвате остри, стерилни ножици за рязане . Винаги правете разрезите малко над листния възел, за да насърчите бързото повторно поникване. И накрая, не хабете резниците. Издънките на сингониума „Pink Splash“ лесно се размножават у дома в буркан с вода за лична употреба.