Как да отгледате богата реколта от копър в градината си

Едно бързо търсене в интернет на „популярни градински билки “ разкрива огромен брой списъци, оглавявани от босилек, розмарин, риган и кориандър. Копърът може да се появи в края на списъка и, за съжаление, в повечето случаи дори не се появява. Някой знае ли защо?! Ароматните семена и листа на тази билка се използват широко в кулинарни и медицински рецепти. Перестите листа и яркожълтите цветове на копъра са много обичани както от любителите на рязани цветя, така и от опрашителите.

Не сте сигурни как да отглеждате тази често пренебрегвана билка? Прочетете нататък и нека се заемем с това!

Какво е копър?

Копърът ( Anethum graveolens ) е едногодишно растение, произхождащо от части от Азия и Средиземноморския регион.

Поради разнообразната си употреба това растение сега се култивира широко по целия свят. Като член на семейство Сенникоцветни, копърът е тясно свързан с други основни градински култури, като моркови , копър и магданоз.

Що се отнася до билките, копърът е привлекателен. Меките, дантелени листа и стъбла са с прекрасен хладен синьо-зелен цвят. Блестящи, малки жълти цветчета се появяват върху звездовидни сенници, когато настъпи топлото лятно време. Цветовете привличат множество полезни насекоми в градината, включително буболечки убийци, дантела и висифилови мухи, всички от които помагат за контрол на вредители като листни въшки . Разбира се, повечето хора, независимо дали градинарстват или не, разпознават емблематичния аромат на копъра, който е някъде между тревист и билков.

Как да засаждаме и отглеждаме копър

Има няколко неща, които трябва да имате предвид, когато засаждате и отглеждате копър в градината си.

Светлина

Засадете копъра на място, осветено от слънцето. Подобно на повечето други билки, копърът расте най-добре на много светлина; твърде много сянка води до издължени, слаби растения, които е по-вероятно да се преобърнат. Изберете място, което получава поне шест до осем часа пряка слънчева светлина на ден.

Почва

Копърът расте лесно в средно голяма, добре дренирана почва , която е леко киселинна. Подобрете тежките глинести места с много компост и мулчирани листа преди засаждане или помислете за засаждане на копър в повдигнати лехи , които обикновено имат по-добър дренаж и избягват уплътняване.

Как да засадите копър

Копърът може да се отглежда от семена или като разсад; растението обаче има дълъг корен, което означава, че не винаги се разсажда добре. Директната сеитба е най-надеждният метод за засаждане.

Засейте семената през пролетта, веднага щом почвата може да се обработи. В региони с изключително горещо лято и мека зима, градинарите може да искат да отглеждат копър през есента. Копърът може да понася ниски температури и дори леки слани, но семената покълват най-добре, когато почвата е с температура 18-21 градуса по Целзий. Засадете семената на дълбочина 0,6-1,5 см и поддържайте почвата постоянно влажна. Семената на копъра обикновено покълват за 7-14 дни.

Грижа за копър

Копърът е предимно непретенциозно растение с няколко основни изисквания за грижа.

Поливане

Поливайте копъра редовно, докато разсадът е малък и се утвърждава. Зрелите растения копър имат дълбоки корени, които ги правят сравнително устойчиви на суша , и не обичат постоянно мокри корени. Засадете копъра на добре дренирано място и оставете почвата да изсъхне между поливанията.

Торене

Копърът расте добре в средностатистическа градинска почва и не изисква много тор. Еднократно прилагане на тор с бавно освобождаване 5-5-5 в началото на пролетта би трябвало да е повече от достатъчно, за да подхрани тази билка за сезона.

Подрязване

Копърът рядко се нуждае от резитба, особено ако редовно събирате реколта от растението. Подрязването на цъфтящите връхчета веднага щом започнат да се образуват цветни пъпки ще насърчи растението да продължи да произвежда листа, вместо да развива цветове и семена.