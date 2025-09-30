Колко години подред можете да засаждате ягоди на едно и също място

Колко време могат да се отглеждат ягоди на едно и също място в градината?

Пищните ягодови лехи радват градинарите само през първите няколко години, но след това реколтата започва забележимо да намалява. Много градинари не свързват това с мястото на засаждане, продължавайки да отглеждат плодове там сезон след сезон. Агрономите предупреждават, че ягодите изтощават почвата по-бързо от много други култури.

Оптималният период за отглеждането на тази култура на едно място е не повече от четири години. След това растенията започват да дегенерират: плодовете стават по-дребни, вкусът им губи наситеността си, а храстите стават по-податливи на болести. Това се дължи на натрупването на патогени и вредители в почвата, които са специфични за тази култура.

Освен това, в продължение на няколко години ягодите извличат значително количество хранителни вещества от почвата, особено калий и фосфор. Дори редовното торене не може напълно да компенсира тези загуби.

Гъстата коренова система на старите храсти компрометира структурата на почвата, правейки я по-малко пропусклива. Това се отразява на развитието на младите растения, засадени на същото място.

За да се поддържа добивът, след четвъртата година е най-добре лехата да се презасади с други култури. Бобовите растения, чесънът или лукът са добри последващи култури.

Препоръчително е ягодите да се засаждат отново на първоначалното им място не по-рано от четири години. Това ще даде време на почвата да възстанови хранителния си баланс и да елиминира натрупаните патогени. Спазването на това правило ви позволява да получите големи и сладки плодове без излишни разходи за третиране и подхранвания.

Още за изискванията на ягодите към почвата

Добивите обикновено са малко по-високи на тежки почви с високо задържане на вода. Леките почви обаче се затоплят по-бързо, което води до по-ранен цъфтеж. При тези условия защитата от замръзване може да е по-важна. Предимство на леките или песъчливи почви е по-ранната реколта, което помага на земеделските производители да пуснат продукцията си на пазара по-рано. Такива почви също така имат по-малко проблеми с кореновите болести.

Избягвайте почва, която преди това е била използвана за отглеждане на картофи или други пасленови култури, за да намалите риска от различни заболявания, засягащи вашите растения.

Ягодите предпочитат леко кисели почви с pH между 5,5 (леки почви) и 6,8 (тежки почви). Следователно, варуване не е необходимо при отглеждането на ягоди. В почви с по-високо съдържание на органични вещества, ягодите могат да понасят малко по-ниско pH. Когато pH на почвата падне под 5,5, нивата на магнезий, калций, фосфор и молибден също намаляват, така че трябва да се прилагат торове. При pH над 7,0 може да се появи дефицит на цинк, манган и желязо.

