Кафяви петна по драцената - причини и лечение

Кафявите петна по драцените могат да бъдат причинени от няколко различни фактора. По-долу са изброени някои потенциални причини и решения, които ще ви помогнат да възстановите растението си!

Първо, обърнете внимание на тези симптоми по растенията:

Кафяви, сухи петна по някои от листата

Върховете на листата стават кафяви

Малки кафяви петънца, оградени с жълто

Грижа за стайно растение: Кафяви петна по моята Драцена?

Потенциална причина 1: Нередовно поливане

Ако забележите кафяви връхчета и петна по вашата драцена, проблемът вероятно се дължи на нередовно поливане. Ако почвата изсъхне твърде много, върховете на листата ще се появят с кафяви връхчета и петна.

Как да го поправя:

Не забравяйте да проверите сухотата на почвата и да полеете драцената си, когато 75% от обема на почвата е суха.

Потенциална причина 2: Чувствителност към вода

Ако забележите кафяви петна по върховете и краищата на листата, това може да е признак за хлор и/или флуорид във водата от чешмата или за натрупване на соли в почвата.

Как да го поправя:

Напълнете съд с чешмяна вода и го оставете да престои непокрит поне 24 часа, за да могат някои от химикалите да се изпарят. Друг вариант е да използвате дъждовна или дестилирана вода.

Също така, ако забележите натрупване на бели отлагания от външната страна на саксията (особено близо до дренажните отвори), това е признак за излишни соли. Използвайте дъждовна или дестилирана вода, за да отмиете излишната сол.

Потенциална причина 3: Болест на листните петна

Ако видите малки кафяви петна с жълти оградки, растението ви може да има листна петнистост . Атакуващата гъба или бактерия оставя малки кафяви петна с жълти оградки там, където се храни с листата. Тези петна могат да варират по форма, цвят и размер.

Как да го поправя:

Незабавно отстранете засегнатите листа и изолирайте драцената си от другите растения за известно време. За лечение на листни петна, опитайте това домашно приготвено средство, като добавите една или две супени лъжици сода бикарбонат и една или две чаени лъжички минерално масло в бутилка с вода и пулверизатор. Разклатете добре разтвора и след това напръскайте всички области на растението, които са заразени с кафяви петна.

Препоръчваме винаги да премахвате повредената част на листа или целия лист, ако е изцяло кафяв. Премахването на мъртвия лист или повредените участъци помага на растението да се възстанови и да изглежда по най-добрия начин. Ще ви трябват много остри ножици или градинска ножица.

Инструкции за правилно отстраняване на повредени или мъртви листа:

Отрежете кафявите върхове на листата или петната с чиста ножица. Отрежете само повредените върхове или петна, оставяйки малък кафяв ръб, за да не повредите останалите здрави листа на растението.

Ако целият лист е покафенял, отстранете отделните листа в основата им. Издърпайте внимателно листа; може да се отдели сам. Ако листът не се отдели с леко издърпване, отрежете стъблото с чиста ножица.