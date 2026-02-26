Как да отглеждате куркума на закрито - като стайно растение или за прибиране на реколтата

Как да се грижим за куркума на закрито

Отглеждането на куркума ( Curcuma longa ) на закрито е прост и възнаграждаващ процес. Най-трудната част е да бъдете търпеливи, докато чакате коренището да поникне. Куркумата, тропическо растение, родствено на джинджифила, е известна със златистия си цвят и пикантен вкус, който добавя вкус към смутита , супи , яхнии и други ястия.

Какви са свойствата на куркумина

Видове куркума за отглеждане на закрито

Съществуват над 130 разновидности на куркума и много забележителни видове могат да се отглеждат на закрито, включително жълта, черна, червена и бяла куркума. Най-често използваният сорт куркума е жълтата, известна с високия си добив и издръжливост, казва Брайън Норман, президент на United States of Turmerica Farms LLC. Черната куркума, от друга страна, е много търсена и доста скъпа поради недостига и ниския си добив.

Кога да засаждате куркума на закрито

За най-добри резултати засадете куркума на закрито в края на зимата, около десет месеца преди първите есенни слани. Тъй като куркумата изисква дълъг вегетационен период, февруари е отличен месец да започнете да отглеждате тази подправка, казва Норман.

Как да засадите куркума на закрито

Куркумата се отглежда най-добре от корените на растението или коренищата, каквито можете да видите в магазина си за хранителни стоки. Въпреки че можете да отглеждате куркума, закупена от магазин за хранителни стоки, най-добре е да използвате сертифицирана органична куркума, тъй като конвенционалната куркума може да бъде третирана с инхибитори на растежа или облъчена, казва Иън Джеролмак, собственик и оператор на Stonecipher Farm. Ето как да отглеждате куркума от коренища:

Изберете коренища от куркума с няколко очи, откъдето се развиват нови издънки.

Измийте старателно куркумата.

Нарежете коренищата на сегменти с дължина от 2,5 до 5 см с няколко очи на всеки.

Оставете сегментите да престоят няколко дни.

Напълнете съд с богата, глинеста почва. Засадете сегментите в почвата на дълбочина от 5 до 10 см и на разстояние 15 см един от друг, като очите сочат нагоре.

Полейте добре и поставете сегментите на топло място с ярка, непряка слънчева светлина.

Как да се грижим за куркума на закрито

Правилната грижа за вашето растение куркума ще определи неговия успех. Спазването на тези указания ще ви помогне да процъфтявате на закрито.

Слънчева светлина

Куркумата се нуждае от поне шест часа слънчева светлина, за да вирее. Въпреки че листата понякога може да изглеждат стресирани от твърде много слънце, коренищата се възползват много от получаването на колкото се може повече слънчева светлина, казва Норман.

Почва

Куркумата расте най-добре в добре балансирана почва с леко киселинно pH от 6,0 до 7,0. Въпреки че може да вирее в различни видове почви, глинеста почва, богата на органични вещества, като например червеи или оборски тор, е идеална.

Вода

Куркумата изисква обилно поливане по време на вегетационния период, но избягвайте преполиване. Продължителното накисване, особено при по-ниски температури, може да доведе до гниене на корените .