Как да подхраните градината си с гипс за богата реколта

Всяка процъфтяваща градина започва от земята, а здравата почва е в основата ѝ. Но какво се счита за здрава почва? Казано по-просто, здравето на почвата се определя като способността ѝ да функционира като жива екосистема, която поддържа здрави растения. Здравата почва осигурява основни хранителни вещества в правилния баланс, за да подпомогне растежа и размножаването на растенията. Проблемът обаче е, че почвата не остава здрава и продуктивна за дълго време. Тук се намесват минерали като азотит, кръвно брашно, гипс, сяра, дървесна пепел и английска сол. Те подобряват хранителния профил на почвата, а също така подобряват нейните физични и химични свойства.

Как да съживите хидрофобната почва в 3 лесни стъпки

Но не правете грешката да добавяте твърде много. Повече не означава по-добре във всеки случай. Винаги правете почвен тест, преди да използвате каквито и да е добавки, освен ако не знаете точно как да идентифицирате и третирате хранителните дефицити в растенията . Почвеният тест ще ви помогне да разберете кои минерали и колко от тях да използвате, а също така ще ви даде информация дали проблемът е в липсата на минерали или нещо друго. Например, понякога не е липса на хранителни вещества, а по-скоро проблем с нивата на pH, който може да блокира усвояването на определени хранителни вещества, намалявайки цялостното здраве на градинската почва.

Гипс

Гипсът заема водещо място като най-широко използвана почвена добавка за повишаване на нивата на калций. Освен че добавя калций към почвата и повишава почвеното плодородие, гипсът също така подобрява инфилтрацията на вода, като намалява уплътняването и подобрява натриевото съдържание на почвата, като елиминира излишния натрий, който може да бъде токсичен за растенията.

Освен това, гипсът е сравнително евтин, безопасен за работа и относително разтворим. Бъдете внимателни с употребата му обаче. Когато се използва без почвен тест, може да доведе до недостиг на други хранителни вещества.

Костно брашно

Костното брашно е точно това, което звучи. Костите се нагряват внимателно, смилат и смилат на мек прах, който е пълен с хранителни вещества и служи като естествен тор за растенията. Богато на фосфор, калций и микроелементи, костното брашно не само подобрява почвеното плодородие, но и предлага допълнително предимство за обездвижване на неорганичните замърсители, осигурявайки безопасна среда за растеж на растенията. Също така, костното брашно освобождава хранителни вещества бавно с течение на времето - идеален минерал за хора, които търсят начин да подхранват растенията си постепенно за дълъг период от време.

Кръвно брашно

Ако почвата ви е с недостиг на азот, кръвното брашно може да е точно това, от което се нуждае. То съдържа около 10–13% органичен азот и е тор с бавно освобождаване. Точно както костното брашно, то не само подхранва почвата, но и може да помогне за отблъскване на вредителите от градината поради миризмата си. Не бива обаче просто да го изхвърляте в градината си, тъй като прекомерното му приложение може дори да изгори растенията. За най-добри резултати го втрийте в почвата, вместо просто да го разпръсквате отгоре.

Сяра

Ако искате да подобрите алкалната почва в градината си, добавянето на сяра е един от най-достъпните начини да направите градинската почва по-киселинна . Сярата обаче се предлага в много форми. И така, коя да използвате? За повечето приложения елементарната сяра е най-добрият избор, тъй като е почти чиста сяра. Можете да постигнете подобни резултати със съдържащи сяра торове. Въпреки това, те съдържат много по-малко сяра от чистата форма.