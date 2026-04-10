Как да подрежете лимоново дърво за повече плодове и по-здравословен растеж

Грижата за лимоново дърво не е задължително да ви кара да се чувствате разочаровани. С правилните грижи, лимоновите дървета могат да бъдат лесни за отглеждане и да ви осигурят сладки плодове . Ключът към поддържането на здравето на вашето дърво е правилната годишна резитба . Цитрусовите дървета като цяло не изискват много резитба, за да останат здрави, а твърде многото може всъщност да навреди на вашето овощно дърво и на реколтата ви. Но резитбата е от съществено значение за оформянето на дървото, предотвратяването на болести и подобряването на производството на плодове . Тя позволява на слънчевата светлина да достига до вътрешните клони и увеличава въздушния поток, за да се гарантира, че не се развиват гъбични заболявания, и предпазва дървото от изтъняване или обрастване. Прочетете как да подрежете лимоново дърво по правилния начин и кога е идеалното време за това.

Кога да подрязвате лимоново дърво

Въпреки че можете да подрязвате лимоново дърво по всяко време на годината, за да премахнете проблемните зони, най-доброто време за ежегодна резитба за насърчаване на производството на плодове е след прибирането на реколтата, обикновено в края на зимата до началото на пролетта. Времето е важно, защото не искате да отрежете реколтата за следващата година, а цветните пъпки за следващия сезон се образуват бързо.

Не подрязвайте през летните горещини, когато дървото може вече да се бори за влага и хранителни вещества. Никога не отрязвайте повече от 30 процента от клоните на дървото, това може да доведе до шок.

Как да подрежем лимоново дърво

По време на щателна резитба, търсете повредени, болни или мъртви клони, които са входна точка за вредители и болести. Използвайте чисти, остри инструменти за резитба, за да премахнете всички клони, които растат вертикално, за да намалите струпването и да осигурите по-добър въздушен поток между клоните, което може да помогне за предотвратяване на гъбични заболявания. За оформяне, поддържайте долните клони на дървото по-широки от горните, за да създадете куполообразна форма, която излага долните клони на слънчева светлина. Ето как да подрязвате:

Търсете повредени или мъртви клони, които ще бъдат кафяви отвътре, когато се счупят. С помощта на чисти ножици за резитба започнете от краищата на тези клони и отрежете всички мъртви издънки. Спрете, когато видите зелено отвътре или когато стигнете до зелени листа, което показва, че дадена част е все още жива.

Премахнете всички водни кълнове или издънки, растящи по основата на дървото, тъй като те са непродуктивни дървесни клони, които могат да отнемат така необходимата вода и хранителни вещества, от които дървото се нуждае.

Премахнете всички клони, които се припокриват с други, защото те ще се конкурират за слънчева светлина и хранителни вещества. Това ще подобри въздушния поток и ще позволи на повече клони да бъдат изложени на слънчева светлина.

За да премахнете клони с диаметър по-голям от 5 см, използвайте метода на три рязаня, за да избегнете разкъсване и да помогнете на дървото да заздравее.

Първо, направете подкос по средата на клона, който е на около 12 сантиметра от ствола. Няколко сантиметра по-нататък направете втори разрез в горната част на клона. Този разрез ще премахне клона и по-голямата част от тежкото тегло. Накрая направете трети разрез, за ​​да премахнете останалия пън от ствола на дървото.

Как да подрязвате саксийни лимонови дървета

По-малките лимонови дръвчета в саксии обикновено изискват малко или никаква резитба. Използвайте чисти ножици, за да отрежете издънки, тръни или корени по почвата и за да поддържате размера на дървото. Можете също така да подрязвате, за да оформите дървото, да премахнете всички мъртви или болни клони или да подобрите въздушния поток.