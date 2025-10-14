Какво НЕ ТРЯБВА да се засажда след чесън - дори опитните градинари правят тези грешки

Какво може да се засади след чесън?

Какво не трябва да засаждате в годината след чесъна?

Тайната на изобилната реколта се крие в правилното сеитбообращение. Много градинари пренебрегват тази подробност, когато решават какво да засадят след чесън. Но чесънът значително изтощава почвата и цялата бъдеща реколта може да бъде съсипана. Ето какво може да се засажда след чесън и какво е по-добре да се засажда в различен район.

Опитните градинари казват, че е най-добре да не се засаждат сродни култури, като например лук, след чесън. Те страдат от същите болести и вредители. Също така не се препоръчва да се засажда чесън в една и съща част на градината в продължение на 2-3 сезона.

Кога е най-доброто време за засаждане на зимен чесън?

Освен това, не бива да избирате за сеитба цвекло и моркови. Доматите, чушките и патладжаните може да не дадат добра реколта, защото изискват висококачествена, богата на хранителни вещества почва, а тя често е изтощена след отглеждане на чесън.

Чесънът е чудесен съсед, но лош предшественик. Някои култури просто не виреят след него. Това е така, защото чесънът извлича хранителни вещества от почвата, което може да доведе до изчерпване на нейния хранителен резерв.

Ето защо е важно да се разбере какво може и какво не може да се засажда след чесън. Зелето, наред с други култури, е добра алтернатива. Най-добре е да се съсредоточите върху ранни и среднозрели сортове, тъй като те са по-малко податливи на болести, които засягат чесъна. Освен зелето, има редица култури, които ще виреят в почва, изчерпана от чесън. Те включват:

Как да наторите почвата преди засаждане на зимен чесън?

Репички. За лятна сеитба могат да се използват както бели, така и зелени репички. Засаждането е необходимо преди 10 август.

Краставици. Най-добре е да засаждате ранозреещи сортове. Тогава ще можете да съберете реколтата преди първите есенни слани.

Зеленолистни зеленчуци. Магданоз, рукола, копър, различни видове маруля и спанак ще се справят добре след чесън.

Грах и боб. Със сигурност ще бъдете доволни от реколтата. Те ще служат и като зелено торене и ще подобрят качеството на почвата.

Синап. Това растение помага за подобряване на качеството на почвата и често се използва като покривна култура.

Спорно е присъствието на картофите в този списък. Според опитните агрономи те се появяват и в списъци с култури, които не трябва да се засаждат след чесън.

Ако не планирате да засаждате нищо, но мислите как да обогатите почвата, можете да засадите люцерна или рапица след чесъна.

Какво е най-добре да се засади след чесън за възстановяване на почвата