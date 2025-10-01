Как да наторите почвата преди засаждане на зимен чесън?

Правилно подготвената и наторена почва е важна за зимния чесън. Благодарение на получените през есента хранителни вещества, луковиците ще започнат да набират маса по-бързо през пролетта, което ще осигури висококачествена и по-голяма реколта, отколкото от пролетния чесън.

Как да наторим почвата преди засаждане на чесън

Целта на есенното подхранване е да осигури на растението хранителните вещества, от които се нуждае, за да формира силна коренова система и да натрупа хранителни вещества преди студеното време. Това ще даде на чесъна сили да се развие напълно през пролетта, ще засили имунитета му и ще го предпази от болести.

Чесънът расте най-добре в плодородна почва с добър дренаж и неутрално pH (в диапазона 6,5-7). Песъчливите или черноземните почви са идеални. Глинестата почва категорично не е подходяща, тъй като забавя растежа на културата. Ако районът е глинест, се препоръчва да се добави една кофа речен пясък, неутрален торф или добре угнил компост на квадратен метър, за да се подобри структурата ма почвата.

Схема за прилагане на торове за торене на чесън

Подготовката на лехата обикновено се извършва една до две седмици преди засаждане, като се прилага тор, докато се прекопава почвата.

Органични торове (органична материя). Това е първото нещо, на което трябва да обърнете внимание. Ако почвата на мястото е богата, достатъчно е да добавите около половин кофа хумус или компост на квадратен метър; ако е бедна, струва си да добавите цяла кофа. Органичната материя не само ще обогати почвата с хранителни вещества и ще подобри водопропускливостта, но и ще засили имунитета на чесъна, предпазвайки го от гъбични заболявания.

Минерални торове. По време на копаене трябва да се добавят 20–30 гр суперфосфат и същото количество калиев сулфат на квадратен метър. Фосфорът е ключов за развитието на корените и образуването на луковиците, докато калият повишава устойчивостта на културата към болести.

Дървесна пепел. Тя ще помогне за регулиране на киселинността на почвата и ще създаде благоприятна среда. Препоръчително е да се нанесе около 300 гр пепел на квадратен метър.

Важна забележка: азотни торове, включително оборски тор, не се прилагат при засаждане на зимния чесън през есента. Азотът стимулира активния растеж на зелената маса, а не на главите, което увеличава риска от измръзване на реколтата през зимата.

