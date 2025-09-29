Кога е най-добре да засадите зимен лук и чесън?

За всеки градинар есента не е само време за прибиране на реколтата, но и за подготовка за следващия сезон. Успехът на отглеждането на зимен чесън и лук зависи почти изцяло от навременното засаждане.

Много градинари погрешно избират фиксирана дата за засаждане, независимо от текущата температура, и това често води до проблеми. Ако чесънът или лукът се засадят рано, те могат да покълнат във все още топла почва и да поникнат преди настъпването на истинската зима. Такива отслабени растения са по-трудно издържащи на слани и им отнема много време да пожълтят и да се възстановят през пролетта, което неминуемо се отразява на бъдещите реколти и времето за узряване.

Но засаждането на тези култури не трябва да се отлага твърде дълго. Ако засадите скилидките или разсада твърде късно, те няма да имат време да се вкоренят правилно. В резултат на това младите растения просто ще измръзнат, оставяйки празни места в лехите.

Кога да засадите зимен чесън?

За да се определи „правилната“ дата за засаждане на чесън, е важно да се вземат предвид неговите характеристики на растеж. Скилидките му могат да се вкоренят при сравнително ниски температури – от 3°C до 5°C . Активният растеж на зелените листа обаче започва много по-късно, едва когато температурите се повишат над 10°C.

Това означава, че идеалното време за засаждане на чесън е, когато дневните температури вече не надвишават постоянно 10°C . При тези условия чесънът гарантирано ще развие силна коренова система, което му позволява успешно да презимува, но предотвратява развитието на надземни растения, които биха могли да бъдат повредени от замръзване.

Кога да засадите зимен лук?

Зимният лук се засажда малко по-късно. Той е по-чувствителен към топлина и покълва при температури от +4°C до +5°C . Следователно, за да се предотврати прекалено бързият растеж на лука и измръзване, той трябва да се засаждат, когато дневните температури паднат под +5°C и се задържат около +1°C до +3°C . По-ранното засаждане е една от най-честите причини за неуспех при отглеждането на зимен лук.

Можете да подготвите лехите в топли, слънчеви дни, като добавите тор и обърнете почвата. Дори бразди със стандартна дълбочина (около 5 см) могат да се изкопаят предварително, за да се минимизират усилията по-късно, когато времето застуди. След като сте подготвили почвата, остава само да следите температурата навън.

Когато температурата е постоянно около 10°C в продължение на няколко дни и прогнозата за следващата седмица не предвижда значително затопляне, чесънът е готов за засаждане. Това обикновено оставя достатъчно време за вкореняване на скилидките. Когато температурата падне още по-ниско, достигайки +2°C-+3°C през деня (дори ако вече има слани през нощта), ще дойде ред на лука.

