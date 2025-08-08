Кога си е направо задължително поливането на домати със суроватка?

В специализираните магазини можете да намерите голям брой торове и стимуланти за растежа и развитието на зеленчукови култури. Въпреки това, градинарите все по-често предпочитат народните методи, което се дължи на тяхната безопасност и добра ефективност.

Полезни свойства на суроватката

Този продукт бързо се абсорбира от почвата и я обогатява с всякакви полезни компоненти. Помага за премахване на много опасни вирусни и бактериални заболявания. Предотвратява появата и премахва вредители, насекоми, паразити. Увеличава добива на домати.

Но най-важното е, че суроватката е напълно безопасна за зеленчукови култури.

Как правилно да използвате суроватка?

Пръскане

Тази дейност със суроватка е доста лесна. Най-важното в случая е правилното изчисляване на дозата. Този метод е чудесен не само за подхранване, но и за премахване на вредители.

Поливане

Преди употреба на суроватката за поливане се препоръчва разрохкване на почвата, което ще позволи на хранителните вещества да се абсорбират още по-бързо.

Торене

За постигане на по-голяма ефективност добавяте тетраетил-4, дървесна пепел или йод.

Как се приготвят разтвори със суроватка?

За целта се използва натурално краве мляко, което първо трябва да се вкисне. За да стане това, покривате съда с мляко с марля и го поставяте на топло място. За да ускорите процеса на вкисване, добавяте малко кисело мляко.

След като масата започне да ферментира, тя трябва да се загрее на слаб огън, след което изварата се отделя от суроватката. Недопустимо е да се използва суроватка в чист вид за обработка на зеленчуци; първо се разрежда с чиста вода (пречистена от хлорни примеси) в пропорции от 1 до 10. Ако се използват концентрирани разтвори, киселинно-алкалният баланс на почвата може да се наруши.

Суроватка с добавка на йод

Както е известно, суроватката съдържа голямо количество млечна киселина, която осигурява надеждна защита на доматите от голям брой заболявания, сред които са:

петнистост по листата.

брашнеста мана (проявява се като бели петна).

късна мана.

ръжда.

струпясване.

Също така, с помощта на суроватка можете да се отървете от някои вредители - кръстоцветната бълха, лучената мушица. За целта добавете 1 литър суроватка към 3 литра вода.

Препоръчително е храстите да се третират рано сутрин веднъж на всеки 3-5 дни. Ако растенията са били засегнати от късна фитофтора и болестта достига критичен стадий, трябва да вземете 8 литра вода, да добавите 1 литър суроватка и 20 капки йод.

Подхранване със суроватка с добавка на мед

Ако добавите малко количество мед към суроватката, той ще се превърне в отличен тор за доматите, освен това ще привлече вниманието на насекомите за опрашването им по време на цъфтежа.

За да приготвите такава смес, трябва да вземете 10 литра вода, да добавите 1 литър суроватка и 5 супени лъжици мед, да разбъркате всичко и да третирате доматените храсти.

Подхранване със суроватка с добавена мая

Маята и суроватката са доста ценни хранителни компоненти, които стимулират растежа на зеленчуковите култури и ги подхранват. За да приготвите такъв мощен разтвор, трябва да вземете 1 литър топла вода, да накиснете в нея 100 г прясна мая, след което да добавите 1 литър суроватка. Смесвате всичко и заливате с 10 литра чиста вода.

Торене със суроватка с борна киселина

Суроватката помага за избавяне на доматите от гъбични заболявания, но за да се засили този ефект, се препоръчва да вземете ½ ч. л. борна киселина, да я разтворите в 100 мл гореща вода, след което да добавите 1 литър суроватка и 4 литра чиста вода.

Този състав се използва не само за пръскане, но и за напояване. Всеки доматен храст трябва да приеме 500 мл разтвор. Предварително полейте обилно.

