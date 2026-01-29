Листата на растението окапват - причини и лечение

Разбираме колко обезпокоително може да бъде, когато растението ви капе листа, затова ще се радваме да ви помогнем да разберете какво може да причинява проблема и как можете да помогнете на растението си да се върне в правилната посока. По-долу са изброени някои от най-честите причини за окапване на листата.

Проблеми с поливането

Растенията могат да окапят листата си поради стрес, свързан с поливането. Важно е да поддържате идеална влажност на почвата за вашето растение. Намирането на правилния баланс между твърде честото или недостатъчно честото поливане е по-лесно, когато знаете каква част от почвата трябва да изсъхне за вашето конкретно растение.

За да поддържате растението си пълно и буйно, поливайте равномерно по цялата саксия. Продължете да добавяте вода на малки количества, докато тя не започне да капе от дъното на саксията в чинийката. Изчакайте няколко минути, за да може излишната вода да се отцеди в чинийката. Не забравяйте да изхвърлите водата, която се събира в чинийката, за да избегнете подгизнала почва и „мокри крака“, което може да доведе до гниене на корените.

Твърде малко светлина

Много растения могат да понасят слабо осветени зони, но ако растението е на твърде малко светлина, това може да доведе до окапване на листата. Ако растението не получава достатъчно светлина, то не е в състояние да фотосинтезира правилно и може да пести енергия, като се отърве от някои от листата си. Често растението първо ще хвърли най-старите си листа (тези, които са най-близо до основата на растението).

Ако подозирате, че растението ви не получава достатъчно светлина, опитайте да го преместите на място с ярка, непряка слънчева светлина. Ярка непряка светлина може да се намери до прозорец с източно изложение или на няколко метра от незасенчен южен или западен прозорец. Ако южният или западният прозорец има нещо като прозрачна завеса, естествена сянка от дърво или сграда отвън, растението може да се постави малко по-близо.

Ако растението ви обича слънцето, може да искате да го аклиматизирате към място с ярка, пряка светлина. Пряка светлина е, когато растението ви получава 6 или повече часа пряка слънчева светлина на ден. Ще намерите този вид светлина до незасенчени южни или западни прозорци.

Зона с течение или ниска влажност

Ниската влажност или зоните със студено течение могат да насърчат окапването на листата. Уверете се, че растението ви не е на място с течение, като например прозорец с течение през зимата, или на директния път на отворени вентилационни отвори.

Ако растението ви обича влажността, опитайте да му осигурите по-висока влажност, като често пръскате с пулверизатор , добавяте тава с камъчета или поставяте овлажнител наблизо.

Вредители

Друга причина за окапване на листата може да е нещо, което се крие по листата и стъблата на вашето растение - вредители! Вредители, като брашнести червеи, щитовки и паякообразни акари, могат да причинят окапването на листата на вашето растение. Тези вредители се хранят с растението, което го отслабва и може да доведе до обезцветяване на листата, както и до окапване на листата.

Внимавайте за признаци като фини мрежички, тънки черни точки или струпвания от малки бели точки от долната страна на листата, памукоподобни кичури, твърди подутини по листата или стъблата и лепкави остатъци по листата.