Многогодишни луковици, които да засадите през пролетта за красиви летни цъфтежи

Когато градинарите се сетят за цъфтящи луковични растения, първо може би ще се сетят за нарциси и лалета. Тези луковици обикновено се засаждат през есента за зашеметяващ пролетен цъфтеж . Лалетата, нарцисите, минзухарите и много други луковични растения, засадени през есента, не само оцеляват при дълбоки зимни студове; те всъщност се нуждаят от този дълъг период на зимен покой (наречен стратификация), преди да могат да поникнат през пролетта.

Само така е правилно да съхранявате семената на растенията

Почти всички луковици се нуждаят от известен период на стратификация, но някои се нуждаят от по-дълги периоди от други. Засадените през пролетта луковици изискват по-кратки часове на охлаждане, а тези, които може да купите от градински център, обикновено вече са преминали през своята стратификация. Можете да ги засадите тази пролет и те ще цъфтят това лято.

Но за разлика от засадените през есента луковици, засадените през пролетта многогодишни луковици може да се нуждаят от различно третиране през зимата, ако искате те да се връщат година след година. Някои може да преживеят дългия сън на студена зима, но други не.

Още: Как да компостирате листа, за да обогатите почвата в градината си

За по-голяма простота, тук „луковици“ се използва като общ термин, тъй като някои от тези растения технически имат грудки, грудки или коренища. Методите им на засаждане и моделите на растеж обаче като цяло са едни и същи. Общото между тях е, че растат по-бързо от засадените през есента луковици и могат да донесат наслада на вашата градина още в същата година.

Бегонии

Грудковите бегонии (Begonia spp.) се отглеждат от грудки (които са подути корени), а не от луковици. Грудките изискват известна подготовка преди засаждане в началото на пролетта, но бегониите са отлично растение за отглеждане на пълна или частична сянка. Това ги прави предпочитани за висящи кошници, саксии за тераси или като разсади, които не получават целодневна слънчева светлина. Те са издръжливи само в зони от 9 до 11, така че ги изкопайте преди първата слана и ги съхранявайте на сухо и хладно място, преди да ги засадите отново през пролетта.

Далии

Още: Как да съберем копър, без да убиваме растението

Далиите (Dahlia spp.) са пролетно засадени луковични растения, които са популярни сред хората, но далиите привличат и красиви колибри в средата до края на лятото. Ако живеете в по-хладна зона, може да успеете да презимувате далиите на защитено място. Но в по-студени райони изкопайте грудките, изсушете ги без да ги миете и ги съхранявайте в пясък, дървени стърготини или друг сух материал на хладно място (от 35 до 45 градуса по Фаренхайт).

Къде е най-доброто място за засаждане на рози?

Гладиоли

Гладиолите (Gladiolus spp.) са високи, цъфтящи луковици, които са отлични за рязане и са едни от най-популярните пролетно засадени луковици. Засадете ги на пълно слънце в последователни седмици през пролетта за по-дълготрайно цъфтене от лятото до есента. В зависимост от вида, гладиолите могат да бъдат издръжливи в зони от 5 до 11, но по-нежните сортове са издръжливи само в зони от 8 до 11. Изкопайте луковиците, след като листата отмръзнат, отрежете ги до луковиците им, измийте ги и ги подсушете, след което ги съхранявайте в хартиена торбичка на хладно място на закрито.