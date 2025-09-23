Не ви е нужна градина, за да отглеждате чесън - ето как да го направите на закрито

Да, можете да отглеждате чесън и на закрито и това е чудесен вариант за градинари, които нямат място да засадят тези вкусни луковици навън. Въпреки това, има някои присъщи предизвикателства, когато става въпрос за отглеждане на чесън на закрито.

Още: Чесънът няма да покълне до следващото лято - трябва ви само малко сол

Независимо дали става въпрос за това да знаете точното количество слънчева светлина или да имате най-добрия тор, има няколко съвета и трика, които трябва да знаете, преди да отглеждате чесън у дома. И макар че е възможно да отглеждате луковици на закрито, по-често ще събирате стръкове - зелената връхна част на растението, която може да се използва като подправка или гарнитура. С правилните грижи обаче всичко е възможно - дори цели луковици на закрито.

Как да засадите чесън на закрито

Още: Поръсете само веднъж лехите на зимния чесън с това и главите ще са по-едри от всякога

Ако целта ви е да отглеждате луковици чесън (не само зелените) на закрито, трябва да дадете на алиума период на вернализация, казва Кари Спунемор, съ-създател на приложението From Seed to Spoon на Park Seed. Вернализацията предизвиква процеса на цъфтеж на растението, като го излага на продължителен студ.

Можете да засадите няколко скилидки чесън в една саксия, стига да има достатъчно място за всяка от тях да расте. „Засадете скилидките на разстояние около 10 до 15 сантиметра една от друга, за да може да растат правилно“, казва Спунемор. Изберете контейнери с дренажни отвори, за да предотвратите застоя на вода, което може да доведе до гниене на корените.

Поставете скилидките чесън, които искате да засадите, в торбичка с малко почва, която може да се запечата отново.

Поставете торбата във фризера за 4 до 6 седмици за вернализация.

Още: Засаждане на декоративен чесън през есента: Ето как го правят добрите градинари

След като изстине, счупете главичката чесън на отделни скилидки.

Засадете скилидките на около 5 см дълбочина със заострените краища нагоре. Използвайте богата на хранителни вещества, добре дренирана почва.

Покрийте скилидките с още пръст и внимателно ги уплътнете.

Полейте добре почвата.

Още: Чесънът обича тези торове: С какво да го торите през есента за едри и ароматни глави

Как да се грижим за чесъна на закрито

Правилната грижа за чесъна ще го насърчи да отглежда луковици на закрито, а не само зелени.

Светлина

Чесънът се нуждае от поне шест часа ярка, индиректна светлина на закрито. „Дръжте чесъна си на слънчево място, тъй като светлината е от решаващо значение за растежа“, казва Спунемор. Идеално е да го държите пред прозорец с южно или източно изложение, ако имате такъв. „Ако естествената слънчева светлина е недостатъчна, помислете за добавяне на лампи за отглеждане“, казва тя.

Още: Засаждане на зимен чесън: 5 стъпки към богата реколта

Почва

Засадете чесън в добре дренирана, богата на хранителни вещества почва. „Помислете за добавяне на органична материя, като например компост, за да обогатите почвата си“, казва Спунемор. „Идеалното pH на почвата за чесън е между 6,0 и 7,5.“

Вода

Чесънът предпочита постоянно влажна почва, която не е подгизнала. За да постигнете това, поливайте чесъна ежеседмично и поддържайте почвата влажна по време на периода на образуване на луковицата. „Когато се отглежда в контейнер, саксиите обикновено изсъхват по-бързо“, казва Адриен Рьотлинг, директор на градината в Ботаническата градина „Пол Дж. Синер“. Не забравяйте да избягвате преполиване, което може да причини гниене на корените.

Още: Този печен чесън със зехтин гони и вирусите, и лошото настроение

Тор

Ако искате само да отглеждате зелени чесън, торът не е необходим. Ако целта ви е да произвеждате луковици чесън, торете с универсален тор при засаждане, след което използвайте азотен тор или рибна емулсия на всеки три седмици след това, казва Спунемор. Следвайте инструкциите на опаковката, преди да подхранвате с чеснов тор.

Температура

Чесънът вирее при по-ниски температури, казва Спунемор. Растението обича умерено ниво на влажност, за да се насърчи растежът и развитието.