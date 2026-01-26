Овощни дървета и храсти, които можете да отглеждате от резници

Няма нищо по-удовлетворяващо от това да излезете в градината и да берете плодове от дърветата и храстите си за вкусна закуска. Още по-хубаво е, че можете да увеличите популацията си от плододаващи растения, като ги размножавате чрез резници. Това ще ви дава повече плодове година след година! Има доста различни овощни дървета и храсти, които можете да размножите чрез резници и да отглеждате безплатно , като например боровинки, червени боровинки, смокини и нарове.

Този метод на размножаване, който по същество е вид клониране, е доста прост процес, стига да усвоите правилната техника. Можете да вземате резници от клоните, листата или корените на вашето растение. Кой ще изберете, зависи от плодното дърво или храст, който имате.

Някои растения, като например цариградско грозде, се размножават по-добре от резници от твърда дървесина. Други растения, като например боровинките, обаче могат да се размножават от резници от мека или твърда дървесина, в зависимост от вашите нужди. Ако размножавате от дърво или храст от твърда дървесина, трябва да вземете резниците си, когато растението е в латентно състояние през зимата и началото на пролетта. Резниците от мека дървесина се подрязват най-добре в края на пролетта до средата на лятото. Едно предупреждение: Някои сортове и култивари растения са патентовани и не могат да се размножават чрез резници

Боровинка

С толкова много вкусни сортове боровинки, които ще виреят във вашата градина (Vaccinium spp.), плодоносният храст е популярен избор за домашните градинари. Ако имате боровинков храст в двора си, който вирее и дава чудесни плодове, вземете резници от него в края на пролетта или началото на лятото. Отрежете свежо, меко стъбло с дължина от 5 до 15 сантиметра и отстранете половината от листата от долната част на стъблото. Поставете резника в саксия с пясък или торфен мъх. Можете да пресадите новите си боровинки през есента или началото на пролетта.

Цариградско грозде

Цариградското грозде (Ribes spp.) трябва да се размножава от резници от твърда дървесина. Когато подрязвате храста си през зимните месеци, изберете здраво стъбло. Изберете стъбло, което е израснало през лятото и се е втвърдило. Отрежете част с дължина около 30 см и отстранете всички пъпки от долните 5 см. След това можете да поставите резника в саксия с компост или да го засадите директно в земята. Вашите фиданки от цариградско грозде би трябвало да започнат да произвеждат нови издънки през пролетта.

Бъз

Бъзът (Sambucus spp.) се размножава доста лесно с резници, с изключение на местния син бъз, който може да е малко по-сложен. Можете да размножите храстите си от бъз чрез резници от твърда или мека дървесина. Вземете резници от твърда дървесина от едногодишен издънка в началото на пролетта. Засадете ги на постоянно място навън или в стерилна почвена смес. За резници от мека дървесина вземете парче нов издънка през пролетта или началото на лятото и след това го поставете в почвената смес с един или повече възли под повърхността. Уверете се, че поддържате почвата влажна, докато растенията се вкоренят добре.

Смокини

Можете успешно да размножите смокиново дърво (Ficus carica) чрез резници от твърда дървесина, които вземате от растението през есента. Най-доброто време е в края на есента, след като листата опадат, но преди първите слани. Отрежете върховете на клоните от миналогодишния растеж, като направите секции с дължина поне 30 см. След това можете или да ги съхранявате до пролетта, или да ги засадите директно в земята на открито или в саксии с компост. Ако решите да ги съхранявате, увийте ги във влажен вестник и ги поставете в хладилника.