Трик, с който да поддържате змийското си растение процъфтяващо

Обичам змийските растения. Въпреки че съм майстор градинар, ми харесва колко малко грижи и внимание всъщност изискват. Те са едни от растенията, които препоръчвам на начинаещи и на тези, които никога преди не са успявали да поддържат стайно растение живо. А най-големият ми трик за тях е основно да оставя растението на мира, да го поливам пестеливо и да се наслаждавам на красотата му.

Кухненски отпадъци, с които да наторите змийското растение

Змийските растения обаче не са наистина неунищожими. В крайна сметка те ще умрат от твърде малко вода, твърде много вода, лошо осветление, неподходящ вид почва, болести, гниене и проблеми с вредители. Но като цяло, ако се отнасяте правилно към тях, те са лесни за поддържане живи, защото са изключително непретенциозни. Тези сукуленти не са принцеси и не се нуждаят от постоянна „грижа за растенията“, но тези съвети и трикове ще гарантират, че са възможно най-здрави.

Дайте на вашето змийско растение повече ярка, индиректна светлина

Още: Как да сгъстите змийското растение?

Змийските растения ще понасят слаба (почти) светлина, но не растат добре на тъмни и мрачни места. Ще откриете, че растежът на растението е изключително бавен. Освен това, с течение на времето интересните маркировки ще избледнеят, а листата ще станат бледи и еднородни. По-ниските нива на светлина също означават, че почвата остава по-влажна за по-дълго време, което може да насърчи кореновото гниене и гъбичните комари, нито едното от които не искате.

Как лесно да размножите змийско растение във вода

Най-добре е да преместите змийското си растение на слънчев перваз на прозореца, където има много ярка, но индиректна светлина. Например, обикновена прозрачна завеса филтрира достатъчно светлината, за да не претовари и изгори сочните листа на растението, но все пак осигурява много ярка, макар и филтрирана светлина. В идеалния случай змийските растения се нуждаят от 6 до 8 часа ярка, но индиректна слънчева светлина на ден. Признаците за твърде много пряка слънчева светлина включват избелели петна по листата или обгорели или хрупкави краища. Ако не можете да поставите растението на подходящо място, добавете LED лампа за отглеждане над него за 8 часа през деня.

Още: Как да пресадите змийско растение

Оставете почвата да изсъхне напълно, преди да поливате

Този леко мързелив трик е начинът да поддържате змийското си растение живо и здраво. Прекомерното поливане и твърде честото поливане са най-бързите начини да го убиете. Не забравяйте, че тези растения са сукуленти и задържат големи количества вода в дебелите си, месести листа и коренища. И не обичат много влажни корени, тъй като прекомерно влажната почва лишава корените от кислород и причинява гниене. Растението ще започне да се изкривява, а листата ще станат кашави и ще започнат да пожълтяват.

Още: Най-голямата грешка, която правите със змийското си растение

Поливайте обилно, но рядко. Не мога да ви кажа точен брой дни между поливанията, защото зависи от времето на годината, колко топлина и светлина има в микроклимата около растението, както и от вида и качеството на почвата. Можете обаче да използвате влагомер или просто да използвате пръста си. След като горният сантиметър или около това почва изсъхне напълно, можете да полеете растението. Като правило, при светли и топли условия, поливайте само веднъж на всеки 2 до 3 седмици. През зимата или в помещения със слаба светлина и по-хладни помещения, вероятно ще поливате само веднъж на всеки 4 до 6 седмици. Само имайте предвид, че през зимата, когато растението е в полу-латентно състояние, ще трябва да поливате по-рядко.

Използвайте зърнеста, бързо отцеждаща се почвена смес и саксия с дренажни отвори

Обикновената почва за саксии не е правилният избор за змийски растения. Стандартната почва за стайни растения е твърде тежка и гъста и много от тях съдържат торф за задържане на влага. Но, както вече установихме, всъщност не искаме почвата да задържа много влага, иначе растението ще страда от кислороден глад и корените му ще изгният. Тежките почвени смеси се свиват плътно около корените, изстисквайки въздушни джобове. А саксиите без дренажни отвори, дори ако добавите малко камъчета или чакъл на дъното, могат да задържат много повече вода, отколкото осъзнавате.

Колко често да поливаме змийско растение през зимата?

Изберете теракотени саксии (това е важно за друг трик) с поне един добър дренажен отвор на дъното. А за среда за отглеждане използвайте смес за сукуленти или кактуси. Аз си правя собствена, със съотношение 1:1:1:1 от компост, кокосови влакна, градински пясък и перлит. Тази смес осигурява изобилие от хранителни вещества, оттича се свободно, като същевременно позволява достатъчно задържане на влага, за да поддържа растенията подходящо хидратирани в продължение на няколко седмици, и създава и задържа въздушни джобове за правилна аерация, намалявайки риска от кореново гниене. Можете също да закупите търговска смес за саксии за сукуленти или кактуси.