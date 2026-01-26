Зеленчук, който трябва да започнете да сеете на закрито през януари

Когато зимните бури покрият градината ви с сантиметри сняг през януари, отглеждането на храна може да е най-далечното нещо от ума ви. Но ако вкусна реколта от пресни червени камбанки или предизвикващи пот хабанеро ви кара да се слюнчите, тогава може би е идеалният момент да съберете почвена смес и саксии за разсад. Това е така, защото бавнорастящите чушки (Capsicum spp.) са едни от растенията, които трябва да започнете да сеете в края на зимата, за да подготвите градината си за успех.

За разлика от културите за хладния сезон, като репички, грах и къдраво зеле, които можем да засеем в градината, когато времето е все още мразовито, чушките се нуждаят от топли условия за отглеждане и могат да бъдат повредени от ниските температури. Тези роднини на патладжаните и доматите виреят, когато дневните температури са комфортни от 21 до 28 градуса по Целзий. За покълване обаче най-добра е температурата на почвата от 27 градуса, така че дори на закрито може да се нуждаят от допълнителна топлина от термопостелка. За някои градинари януари може да е най-доброто време да засеят тези семена на уютно място, за да си осигурят вкусна реколта, но ще трябва да направите някои изчисления, за да сте сигурни.

Започнете да отглеждате чушките от студа за здравословна лятна реколта

В допълнение към опасенията относно замръзване, което може да нарани растенията, друга причина, поради която не искате да сеете семена директно в градината си, е, че тази дългосезонна култура се нуждае от достатъчно време, за да узрее. В зависимост от сорта, може да се наложи да изчакате до 150 дни след разсаждането, за да видите успешна реколта. За да имате достатъчно време за растеж на разсада, трябва да планирате да започнете да отглеждате чушки шест до дванадесет седмици преди разсаждането – и може да ви е необходимо осветление, за да поддържате младите растения здрави. Ако искате да преместите разсада в градината си в началото до средата на април, можете да го направите преди края на януари.

Без значение колко сте гладни за домашно отгледани чушки, пресаждането им в градината през април може да е твърде рано за вашия район, което ще изисква да сеете по-късно от януари. Засаждането на семена твърде рано е свързано с недостатъци , като например издънките, които отслабват културата и водят до лоша реколта.

Датата на последната ви слана ще определи най-подходящия месец за сеитба на тази култура на закрито. Можете да започнете да отглеждате чушки до десет седмици преди последната дата на слана и независимо какво ви подсказва апетитът ви, трябва да сте разумни и да изчакате с пресаждането им две до шест седмици след същата дата.