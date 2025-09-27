Лекар по дълголетие казва, че холестеролът е погрешно разбран - ето истината

Д-р Джонатан Шоеф твърди, че холестеролът е от съществено значение за мозъчната функция, производството на хормони и възстановяването на тялото, оспорвайки възприятието му като единствено вреден. Той твърди, че прекалено агресивното намаляване на холестерола може да подкопае здравето, като подчертава, че подтиповете на LDL и контекстът са по-важни от общите нива. Появяват се все повече доказателства, които подкрепят тази нюансирана перспектива за ролята на холестерола.

Д-р Джонатан Шоеф, лекар, специализиран в медицината на дълголетието и работещ с хора с високи постижения, има провокативно послание: холестеролът не е враг. Той твърди, че много от функциите, които обикновено се приписват на „лошия холестерол“, всъщност са от съществено значение за здравето, възстановяването и устойчивостта. По-долу е даден по-подробен поглед върху това, което той предлага, и как то се съгласува (или противоречи) с настоящите доказателства.

Холестерол в мозъка

Д-р Шоеф подчертава, че близо 60% от мозъка е мазнини и че холестеролът е критичен градивен елемент на невронните мембрани, синапсите и сигнализацията. Според него, твърде ниското ниво на холестерола може да подкопае когнитивната функция, невропластичността и възстановяването.

Всъщност, научната литература подкрепя, че метаболизмът на холестерола в мозъка е строго регулиран и нарушенията могат да доведат до неврологични заболявания.

Преглед в EMBO Reports описва как дефектите в хомеостазата на мозъчния холестерол са свързани с болестта на Алцхаймер, Паркинсон и Хънтингтън.

Освен това, надлъжно проучване от Китай установи, че дългосрочното повишаване на общия/не-HDL холестерол е свързано с по-бавен когнитивен спад, особено сред жените и тези без сърдечно-съдови заболявания.

Въпреки това, връзката е сложна. Преглед на когнитивния спад в късна възраст отбелязва, че докато високият холестерол в средна възраст често е свързан с риск от деменция, в много напреднала възраст по-високият холестерол понякога корелира с по-добри когнитивни резултати.

Хормоните зависят от холестерола като свой прекурсор

Д-р Шоеф също така подчертава, че холестеролът е биохимичният субстрат за стероидните хормони - от тестостерон и естроген до кортизол и алдостерон. Според него, прекалено агресивното намаляване на холестерола може да застраши енергията, настроението, либидото и ендокринния баланс.

Това е вярно: тялото използва холестерол (или производни), за да произвежда стероиди. Въпреки че не открих окончателно голямо проучване, показващо, че умереното понижаване на липидите причинява хормонален дефицит при здрави хора, неговата гледна точка подкрепя принцип, който много клиницисти поддържат: липидната терапия трябва да бъде балансирана и не се стремите към нулев холестерол.

Холестеролът като екипаж за ремонт на тялото

Една от най-смелите тези на д-р Шьоф е, че повишеният холестерол може да отразява защитна, възстановителна реакция, а не чиста патология. Той твърди, че холестеролът се намесва, за да помогне за запълване на уврежданията, особено след възпаление. От тази гледна точка, наличието на висок холестерол би трябвало да насочи вниманието към основните причини (окисление, метаболитен стрес), а не към рефлекторно потискане.

Това отчасти съвпада с механистичните теории. Например, холестеролът е неразделна част от клетъчните мембрани, възстановяването на липидните бислоеве и мембранния транспорт. Някои твърдят, че при възпалителни състояния се мобилизира повече холестерол за заздравяване на тъканите.

И все пак, това не освобождава напълно високия LDL от риск. Модифицираните форми – окислен LDL, малки/плътни LDL частици – са силно замесени в атерогенезата и съдовото възпаление. Преглед в BMC Medicine обсъжда взаимодействието между LDL, окислението и възпалението при сърдечно-съдови заболявания.

Агресивното понижаване на LDL холестерола, особено до много ниски нива, може да има нежелани ефекти върху здравето на мозъка, потенциално увеличавайки риска от когнитивно увреждане или деменция.

Д-р Шьоф често заявява: „LDL не е универсален.“ Той твърди, че фокусът върху общия LDL-C е опростенчески. Това, което наистина има значение, са подтиповете (малки, плътни, окислени), как инсулиновата резистентност и възпалението ги променят и как тялото се справя с трафика на холестерол.

Появяват се нови доказателства в подкрепа на този нюанс. Проучване на BMJ Open от 2024 г. установи, че най-ниската обща смъртност съответства на нива на LDL-C в диапазона 100–189 mg/dL, което е много по-високо, отколкото често се предполага.