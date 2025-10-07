Най-добрият навик за стабилна кръвна захар – според лекар

Поддържането на баланс на кръвната захар е от решаващо значение за цялостното ви здраве и благополучие. Независимо дали кръвната захар се покачва твърде високо или пада твърде ниско, тялото ви ще ви уведоми – и не винаги по приятен начин.

Разбирането как работи кръвната захар и изучаването на здравословните навици, които могат да помогнат за постигането на баланс, е първата стъпка в управлението й. В тази статия ще научите повече за това как работи кръвната захар и какво можете да направите, за да поддържате здравословни нива.

Как работи кръвната захар и повишава ли се тя след хранене?

Д-р Мери Вуйоуклис Келис - ендокринолог обяснява, че тялото използва глюкоза (или кръвна захар) за енергия. „Глюкозата се поема от кръвния поток и навлиза в клетките на тялото, където се използва за производство на енергия“, казва тя.

Глюкозата се съхранява в скелетните мускули и чернодробните клетки под формата на гликоген и може да се транспортира до различни тъкани в тялото чрез кръвния поток. „Инсулинът е хормон, отделян от панкреаса, който помага за пренасянето на глюкоза от кръвния поток в клетките на тялото.“

Най-често срещаният начин, по който кръвната захар се повишава, е след хранене. „Това е особено вярно след хранения, богати на въглехидрати“, обяснява д-р Келис. Тя обаче може да се повиши и поради стрес, а понякога и при упражнения. Въпреки че е нормално кръвната захар да се повишава и спада през целия ден, постигането на общ баланс поддържа тялото ви да работи по предназначение.

Какво се случва, когато кръвната захар е твърде висока?

За съжаление, някои хора не успяват да поддържат общия си баланс на кръвната захар. Високото ниво на кръвна захар е известно като хипергликемия, обяснява д-р Келис.

„Когато кръвната ви захар е висока, панкреасът ви отделя хормона инсулин, който помага глюкозата да попадне в кръвния поток, за да бъде усвоена от клетките в тялото“, казва тя. Когато кръвната захар остане висока, въпреки че панкреасът отделя инсулин, това може да доведе до захарен диабет.

„При диабет тип 2 има инсулинова резистентност, при която тялото не е в състояние да реагира ефективно на повишените нива на инсулин и в резултат на това кръвната захар остава висока“, продължава тя. При диабет тип 1 панкреасът вече не произвежда достатъчно инсулин и кръвната захар остава висока в кръвния поток.

Какво се случва, когато кръвната захар е твърде ниска?

Ниската кръвна захар е известна като хипогликемия. „Това обикновено се случва, когато кръвната ви захар падне под 70 mg/dL“, казва д-р Келис. Когато кръвната захар спадне, панкреасът ви освобождава хормона глюкагон, който превръща гликогена в глюкоза, която се освобождава в кръвния поток.

Какви са признаците и симптомите на ниска кръвна захар?

Симптомите на ниска кръвна захар могат да включват треперене, изпотяване, нервност, учестен пулс, объркване, гадене, глад и замъглено зрение. „Продължителната нелекувана ниска кръвна захар може дори да увеличи риска от припадъци“, разкрива тя.

Кой е най-добрият навик за балансиране на кръвната захар?

Въпреки че поддържането на балансирано ниво на кръвната захар зависи от различни фактори, най-добрият навик за кръвната захар е поддържането на здравословна, балансирана диета, казва Келис. „Увеличете приема на фибри, яжте пълнозърнести храни, като избягвате рафинираните зърнени храни, комбинирайте протеините и здравословните мазнини със сложни въглехидрати, сведете до минимум рафинираните захари, ограничете приема на алкохол и се хидратирайте“, обяснява тя.

„Рафинираните захари могат да причинят скокове в нивата на кръвната захар“, казва тя. Това означава, че трябва да избягвате десерти, бял хляб, бяло брашно и бял ориз, както и сладки напитки, включително кафе със сиропи или захар. Въпреки че е добре да ги консумирате от време на време, ако се опитвате да балансирате кръвната си захар, най-добре е да ги избягвате.

Сведете стреса до минимум. „Опитайте медитация, за да се борите със стреса, тъй като състоянията на висок стрес могат да повишат кръвната захар“, казва тя. И не забравяйте да спите достатъчно, тъй като лошият сън също може да повлияе на кръвната захар.

Кога да посетите лекар за проблеми с кръвната захар

Поддържането на нивата на кръвната захар е от съществено значение за вашето здраве. Ако забележите някакви признаци или симптоми на висока/ниска кръвна захар, е важно незабавно да се консултирате с Вашия лекар. Той може да Ви помогне да коригирате лекарствата си и да Ви препоръча план за лечение, съобразен с Вашите специфични здравословни нужди.

