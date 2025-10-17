Най-полезният чай за сърцето - ето кой е той

Колко зелен чай трябва да се пие, за да се постигне такъв ефект?

Когато говорим за здравословни напитки, обикновено се сещаме за вода, смутита или билкови чайове. Но както посочват диетолозите, една от най-здравословните напитки за сърцето винаги може да се намери в кухнята ни - това е един популярен чай.

Най-добрият чай за здравето на сърцето ви

Това е зелен чай. Тайната му е високото съдържание на антиоксиданти, особено епигалокатехин галат (EGCG) - съединение, което се бори с възпаленията, помага за понижаване на нивата на „лошия“ холестерол и поддържа функцията на кръвоносните съдове. Това съобщава изданието Real Simple.

Зеленият чай е чудесен избор за тези, които искат да укрепят сърдечно-съдовата си система. Неговите антиоксиданти намаляват възпаленията и подобряват баланса на холестерола.

Редовната консумация на зелен чай може да понижи LDL или „лошия“ холестерол, като същевременно увеличи HDL или „добрия“ холестерол. Този баланс помага за предотвратяване на натрупването на плаки в артериите, което увеличава риска от сърдечни заболявания.

Епигал кетонът (EGCG), основният антиоксидант в зеления чай, също така предпазва клетките от оксидативен стрес, процес, който възниква, когато свободните радикали се натрупват в тялото. Това състояние може да увреди стените на кръвоносните съдове и да допринесе за развитието на сърдечно-съдови заболявания.

Зеленият чай има лек противовъзпалителен ефект, който помага за намаляване на нивата на възпалителни маркери в кръвта. Именно хроничното възпаление е един от ключовите фактори за развитието на сърдечни заболявания.

Колко зелен чай трябва да се пие, за да се постигне такъв ефект?

Две до четири чаши на ден е количеството, което според експертите наистина може да повлияе на здравето на сърцето. Основното е да пиете зелен чай без захар. По-добре е да го замените със сладки напитки или кафе със сметана, защото излишната захар и наситените мазнини създават допълнително натоварване на сърдечно-съдовата система.

Освен това, зеленият чай съдържа по-малко кофеин от кафето - той действа като нежен тоник, не предизвиква резки спадове на кръвното налягане или възбуда. Той е чудесен начин да поддържате енергията през целия ден, особено ако вече сте превишили „лимита си за кафе“.

Включването на зелен чай в ежедневната ви диета е лесно. Той е идеален за сутрешните часове, когато трябва да се събудите без стрес, или вечер, за да се отпуснете след работа. Ключът е да го превърнете в навик за грижа за себе си, а не в краткосрочен експеримент.

Зеленият чай не е панацея, а един от най-простите и приятни навици, които могат да укрепят сърцето ви. Редовността, умереността и естествеността са три принципа, които си струва да се следват, пише още изданието.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

