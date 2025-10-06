Този начин на хранене може да предотврати 15 млн. смъртни случая годишно

Ново проучване сочи, че приемането на „планетарна здравна диета“ с по-малко месо и повече растителни храни може да спаси животи и да облекчи климатичната криза, съобщава уебсайтът „Tovima“.

Приемането на така наречената планетарна здравна диета (PHD) може да предотврати 15 милиона преждевременни смъртни случая годишно, като същевременно значително намали въздействието върху околната среда на настоящите хранителни системи, според ново проучване.

Диетата набляга на по-малко месо, риба и млечни продукти и повече плодове, зеленчуци, бобови култури, ядки и пълнозърнести храни, с акцент върху минимално преработените храни. Изследователите твърдят, че тя не само подпомага човешкото здраве, но и намалява емисиите на парникови газове, свързани със селското стопанство.

Производството на храни е отговорно за почти 30% от глобалните емисии на парникови газове, отбелязва проучването. Храните от животински произход в частност имат много по-голям отпечатък върху околната среда от растителните алтернативи, като допринасят за замърсяването, обезлесяването, деградацията на почвите и загубата на биоразнообразие.

Приемането на PHD може да намали риска от хронични заболявания като диабет тип 2, сърдечни заболявания, рак и невродегенеративни състояния, като според оценките рискът от преждевременна смърт се понижава с 27%.

Макар и адаптируема към местните култури, основният принцип е отказ от високата консумация на червено месо, захар и животински мазнини.

Проучването подчертава остри различия в хранителните навици по целия свят. В Съединените щати и Канада хората консумират седем пъти повече червено месо от препоръчваното, докато европейците и латиноамериканците ядат пет пъти повече от препоръчваното количество. За разлика от тях, населението в Субсахарска Африка често разчита в голяма степен на нишестени храни; дори едно скромно увеличение на консумацията на пилешко месо, яйца и млечни продукти би могло значително да подобри здравните резултати там.

Изследователите отбелязват и дълбоки неравенства в екологичното въздействие на хранителните навици: най-богатите 30% от световното население са отговорни за около 70% от екологичното натоварване на хранителната система. Междувременно 3,7 милиарда души все още нямат достъп до достъпни и питателни храни, справедливи заплати и безопасни условия на труд. Жените в частност са изправени пред системни разлики в заплащането и недостатъчно представителство в хранителния сектор.

Докладът, съставен от експерти в областта на храненето, науките за околната среда, икономиката и общественото здраве, призовава за политики, които правят здравословните храни по-достъпни, гарантират справедливи трудови стандарти и дават възможност на маргинализираните общности.

Без такива промени, предупреждават учените, както човешкото здраве, така и устойчивостта на планетата ще останат изложени на риск.

