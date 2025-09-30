Този витамин може да забави стареенето на клетките – ето как

За някои витамини и добавки се твърди, че подобряват здравето и дълголетието. Въпреки че вярваме, че всички твърдения трябва да се разглеждат с доза скептицизъм, ново изследване установява, че витамин D може да ви помогне да живеете по-дълго и да остарявате здравословно.

Какво показват проучванията

Проучване, проследило над 1000 здрави американски жени над 55 години и мъже над 50 години за период от четири години, установява, че в сравнение с плацебо, приемът на 2000 международни единици (IU) витамин D3 дневно е помогнал за забавяне на скъсяването на теломерите. Теломерите са „защитни капачки на хромозомите, които естествено се износват с възрастта“, обяснява Джоузеф Меркола, доктор по остеопатия, сертифициран семеен лекар.

Защитават ДНК по време на клетъчното делене, процес, който тялото използва за възстановяване и растеж. Всеки път, когато това се случи, те стават малко по-къси, което ги прави маркер за биологична възраст. „Когато теломерите станат твърде къси, клетките ви не могат да се делят правилно и започват да функционират неправилно или да умират“, добавя д-р Меркола. „Когато се свиват твърде бързо, рискът от сърдечни заболявания, рак и симптоми на преждевременно стареене се увеличава.“

В началото на проучването участниците са имали различни нива на витамин D, а тези, които са приемали витамин D3, са имали по-добра защита на теломерите от тези, които не са го приемали, след четири години. „Това е измеримо забавяне на клетъчното стареене“, казва д-р Меркола. Друга група в проучването е приемала добавки с омега-3 и не е получила същите резултати.

Чудите се дали получавате достатъчно витамин D? Специалистите препоръчват възрастните да не приемат повече от 2000 IU витамин D на ден.

Въпреки че проучването е обещаващо и има други подобни, има няколко ограничения, включително липсата на широко демографско и здравно разнообразие в групата от участници, което потенциално ограничава силата на констатациите, обяснява Ейми Дейвис, регистриран диетолог, лицензиран хранителен консултант.

Въпреки това и двамата експерти смятат, че по отношение на проучванията, това е доста солидно рандомизирано клинично проучване. „Въпреки че повече проучвания биха помогнали за изясняване на пълната картина, това добавя реална достоверност към ролята на витамин D3 за забавяне на свързания с възрастта спад“, заключава д-р Меркола.

Как витамин D може да забави стареенето

Витамин D е известен като „слънчевия витамин“, който може да подобри психичното и костното здраве. Необходими са още изследвания, за да се определи точно как той забавя скъсяването на теломерите, но вероятно това е свързано с противовъзпалителните му ефекти, защитата на имунитета и ролята му в клетъчната функция, особено в митохондриите, обяснява д-р Меркола.

„Вашите митохондрии са енергийните фабрики на вашите клетки и поддържането им здрави помага за запазване на метаболитната ви сила, устойчивостта ви и дори мозъчната ви функция“, казва той. „Витамин D също така подпомага производството на глутатион, главният антиоксидант на тялото ви. Това означава по-малко оксидативен стрес, по-малко увредени протеини и мембрани и по-бавно износване на клетките ви.“

Изследванията показват, че оксидативният стрес може да играе роля във всичко - от рак до ревматоиден артрит.

Други начини за здравословно остаряване

Разбира се, както е при всяка добавка, трябва да се консултирате с Вашия лекар, преди да се захванете с добавки с витамин D и да се уверите, че практикувате други здравословни навици, като например хранене в средиземноморски стил, редовни упражнения, добър сън и поддържане на активен социален живот.

Тялото ви получава витамин D чрез излагане на слънце, който естествено абсорбирате безопасно на малки порции, казва д-р Меркола. (Все пак, не пропускайте слънцезащитния крем !)

„Тялото ви е устроено да регулира колко витамин D произвежда от слънчевата светлина“, добавя той. „Ако приемате добавки, първо проверете нивата си.“ Вашият лекар може да вземе кръвна проба и да определи дали имате дефицит и дали са необходими добавки.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

