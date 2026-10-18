Недостиг на ваксини: Проблеми преди началото на грипния сезон

Една от двете одобрени инжекционни противогрипни ваксини няма да се предлага в аптечната мрежа заради невъзможността на производителя да осигури необходимите количества от препарата. Това съобщиха преди дни от Министерството на здравеопазването. Новината беше потвърдена и от Българския фармацевтичен съюз. Така на практика инжекционните ваксини, които ще бъдат доставени у нас, ще бъдат разпределени по двете национални програми за противогрипна ваксинация - за деца и за възрастни над 65 години. Още: Лекари притеснени, че ваксините за грип може изобщо да не дойдат тази година

Към момента в аптечната мрежа все още няма инжекционни противогрипни ваксини за възрастни. Фармацевтите очакват да получат количества от препарата през първите 10 дни на ноември.

Ваксините се намират трудно

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Проверка в аптеките в Бургас показва, че трудно се намират и назалните ваксини, предназначени за деца. Фармацевтите обясняват, че на този етап не се очакват нови доставки. Затова единствената възможност родителите да осигурят противогрипна ваксина на децата си е чрез личния лекар.

Кеворк Дадурян е баща на две деца. Заедно със съпругата си са решили за първа година да ваксинират и двете си дъщери срещу грип.

„Изборът ни като че ли ще падне повече върху назалната ваксина поради комплексни причини. Едното ни дете е трансплантирано и със сигурност ще прибегнем до назална за нея. Идеята е да не е жива ваксина. Това е като препоръка“, обяснява бащата.

Други родители споделят, че всяка година ваксинират децата си срещу грип. Ивана Джендова също планира да го направи и този сезон, като засега предпочита инжекционния препарат. „Винаги се доверявам, да, здравето на децата е моята най-голяма отговорност“, посочва тя.

Въпреки желанието на родителите и пациентите, доставките на противогрипни ваксини създават затруднения. Общопрактикуващият лекар д-р Драгомир Христов обяснява, че към момента разполага само с назалните ваксини, предназначени за деца. Инжекционните препарати за възрастни все още не са налични, въпреки че интересът към тях е голям.

Според общопрактикуващия лекар д-р Анна Стаматова ваксинацията е трябвало да започне още в края на септември и началото на октомври, за да има достатъчно време организмът да изработи антитела. В България грипният сезон обикновено продължава от октомври до март, като най-силно изразен е през януари и февруари.

През седмицата стана ясно,че този сезон у нас в аптеките ще може да се закупи само една от инжекционните ваксини, тъй като другият производител няма да успее да внесе достатъчен брой от препарата, така, че да бъде пуснат за свободна продажба.

„Ваксините са „Инфлувак“ и „Ваксигрип“ - инжекционните ваксини. Те ще бъдат тривалентни, като ще съдържат два А щама и един В щам. Това се определя на световно ниво според циркулиращите щамове“, обяснява д-р Мирослава Киселкова от РЗИ - Бургас.

Двата вида инжекционни ваксини са предвидени за националните програми за безплатна имунизация на деца и възрастни над 65 години.

"Тези, които бяха за деца от 2 до 18 г възраст все още, вече най-вероятно са разпродадени и не могат да се намерят лесно поне в аптечната мрежа.Не се очакват нови зареждания на назални ваксини на този етап", казва магистър-фармацевтът Васил Ходжев.

Противогрипните ваксини за деца се прилагат безплатно по националната програма за първа година. Към момента личните лекари разполагат единствено с назални ваксини.

По думите на д-р Анна Стаматова интересът към назалната ваксинация сред нейните пациенти все още не е голям, тъй като родителите не са достатъчно запознати с ползите от нея. Тя посочва, че ваксината може да осигури защита на до 70% от децата, а при евентуално заразяване заболяването обикновено протича по-леко и с по-малък риск от тежки усложнения.

На този фон броят на заболелите от остри респираторни заболявания в Бургас расте, макар все още да е далеч от пиковите стойности. По данни на РЗИ - Бургас заболяемостта за периода от 28 септември до 4 октомври е 123,39 на 10 000 души, а през следващата седмица - от 5 до 11 октомври - достига 127,59 на 10 000 души.

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