Оперираха Стефан Данаилов
Премина операцията на актьора Стефан Данаилов. Тя е била извършена от съвместен екип от лекари от УМБАЛ „Софиямед“ и МБАЛ „Бургасмед“, ръководен от проф. д-р Андрей Йотов д.м.н. – Началник клиника по Ортопедия и травматология към УМБАЛ Софиямед, д-р Владимир Иванов – Началник отделение по Ортопедия и травматология към УМБАЛ „Софиямед“, д-р АнатолиПацов – Началник отделение по Oртопедия и травматология на МБАЛ „Бургасмед“, д-р Людмил Върляков – Началник ОАИЛ към УМБАЛ „Софиямед“ и д-р Златко Янев – Началник ОАИЛ към МБАЛ „Бургасмед“.
Нова версия за тежкия инцидент със Стефан Данаилов
Cтeфaн Дaнaилoв вeрoятнo e пoлучил инcулт. В рeзултaт нa тoвa e зaгубил зa крaткo cъзнaниe, cтрoпoлил ce нa зeмятa и cчупил eднaтa cи т...
Редактор:
Евгения Чаушева
Етикети: Стефан Данаилов операция
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