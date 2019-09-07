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Оперираха Стефан Данаилов

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photo of Оперираха Стефан Данаилов
Снимка: БГНЕС
Премина операцията на актьора Стефан Данаилов. Тя е била извършена от съвместен екип от лекари от УМБАЛ „Софиямед“ и МБАЛ „Бургасмед“, ръководен от проф. д-р Андрей Йотов д.м.н. – Началник клиника по Ортопедия и травматология към УМБАЛ Софиямед, д-р Владимир Иванов – Началник отделение по Ортопедия и травматология към УМБАЛ „Софиямед“, д-р АнатолиПацов – Началник отделение по Oртопедия и травматология на МБАЛ „Бургасмед“, д-р Людмил Върляков – Началник ОАИЛ към УМБАЛ „Софиямед“ и д-р Златко Янев – Началник ОАИЛ към МБАЛ „Бургасмед“.

Операцията е преминала  стандартно без инциденти от хирургично и анестезиологично естество. Поставена е изкуствена става по предварително определения план, съобщиха от лечебното заведение.

Нова версия за тежкия инцидент със Стефан Данаилов

Нова версия за тежкия инцидент със Стефан Данаилов

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Пациентът е стабилен за ранния следоперативен период. Изведен е в интензивно отделение за следоперативно наблюдение и мониторинг.

Actualno.com

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2 Коментара

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  • Анонимен 1 Анонимен преди 2 седмици Профил на трол?
    Кой а па тоя ...комунист до костите а сега и до железата,...и той щд умре едкн божи ден а и дано да е по скоро....и докторете комунисти и какво да кажа повече...
    отговор : 3 !
  • Анонимен 1.1 Анонимен преди 2 седмици Профил на трол?
    Занимавате цялата държава с един осрал се пенсионер.....
    : 3 !

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