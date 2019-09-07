Оперираха Стефан Данаилов

Премина операцията на актьора Стефан Данаилов. Тя е била извършена от съвместен екип от лекари от УМБАЛ „Софиямед“ и МБАЛ „Бургасмед“, ръководен от проф. д-р Андрей Йотов д.м.н. – Началник клиника по Ортопедия и травматология към УМБАЛ Софиямед, д-р Владимир Иванов – Началник отделение по Ортопедия и травматология към УМБАЛ „Софиямед“, д-р АнатолиПацов – Началник отделение по Oртопедия и травматология на МБАЛ „Бургасмед“, д-р Людмил Върляков – Началник ОАИЛ към УМБАЛ „Софиямед“ и д-р Златко Янев – Началник ОАИЛ към МБАЛ „Бургасмед“.

Операцията е преминала стандартно без инциденти от хирургично и анестезиологично естество. Поставена е изкуствена става по предварително определения план, съобщиха от лечебното заведение. Нова версия за тежкия инцидент със Стефан Данаилов Cтeфaн Дaнaилoв вeрoятнo e пoлучил инcулт. В рeзултaт нa тoвa e зaгубил зa крaткo cъзнaниe, cтрoпoлил ce нa зeмятa и cчупил eднaтa cи т... Прочети повече Пациентът е стабилен за ранния следоперативен период. Изведен е в интензивно отделение за следоперативно наблюдение и мониторинг. Операцията е преминала стандартно без инциденти от хирургично и анестезиологично естество. Поставена е изкуствена става по предварително определения план, съобщиха от лечебното заведение.Пациентът е стабилен за ранния следоперативен период. Изведен е в интензивно отделение за следоперативно наблюдение и мониторинг.