46-годишно шведско проучване разкри: Точната възраст, на която започваме да губим силите си

Физическата сила и издръжливост на човешкото тяло започват постепенно да намаляват около 35-годишна възраст, дори при хората, които водят активен начин на живот. Това показват резултатите от 47-годишно шведско проучване, цитирано от научното издание "Science Daily". Учени от Каролинския институт в Швеция проследяват промените във физическите способности на 427 мъже и жени, родени през 1958 г. Изследването обхваща период от близо пет десетилетия, през който участниците преминават редовни физически тестове от 16 до 63-годишна възраст.

Продължителното наблюдение позволява на учените да проследят как се променят физическите показатели на едни и същи хора с напредването на възрастта, вместо да сравняват представители на различни поколения.

Снимка: Envato

Изследователите анализират три основни показателя - аеробна издръжливост, мускулна издръжливост и мускулна сила. Първият показва колко ефективно организмът използва кислорода при физическо натоварване, вторият измерва способността на мускулите да работят продължително, а третият отразява възможността за бързо генериране на сила.

Резултатите показват, че аеробната и мускулната издръжливост обикновено достигат най-високите си стойности между 26 и 36 години, докато общата физическа работоспособност започва да намалява около средата на четвъртото десетилетие от живота. Някои способности, особено експлозивната мускулна сила, достигат своя връх още по-рано.

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Учените установяват също, че темпът на физическия спад се ускорява с възрастта. До 63-годишна възраст показателите при много от участниците са намалели средно с около 30-48% спрямо пиковите им стойности. Тенденцията се наблюдава както при мъжете, така и при жените.

Едно от основните заключения е, че редовната физическа активност не може напълно да предотврати естественото отслабване на организма с напредването на възрастта. Дори хората, които спортуват постоянно, постепенно губят част от физическите си способности.

Снимка: Envato

Движението обаче има съществено значение за забавянето на този процес. Проучването показва, че участниците, които са започнали да водят активен начин на живот в зряла възраст, са подобрили физическата си форма с приблизително 5-10%. Хората, които са спортували още през юношеството, обикновено запазват по-добра издръжливост и мускулна сила през следващите десетилетия.

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"Никога не е твърде късно да започнете да се движите. Нашето проучване показва, че физическата активност може да забави спада във физическите способности, дори и да не може да го спре напълно", заяви Мария Вестерстал, преподавател в катедрата по лабораторна медицина и водещ автор на изследването.

Тя допълни, че учените ще продължат да търсят механизмите, които обясняват защо физическата форма достига своя връх около 35-годишна възраст и защо упражненията могат да забавят, но не и напълно да предотвратят последващия спад, предава БГНЕС.